NASCAR恐怖意外　賽車突然起火失控　車手千鈞一髮逃生奇蹟生還

NASCAR日前發生驚險意外，比賽期間安達臣（Jordan Anderson）的賽車突然起火並衝向圍欄，千鈞一髮一刻，安達臣緊急逃離已熊熊燃燒的車廂，死裏逃生。



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NASCAR在當地時間周六舉行賽事，事故發生在第19圈，當時領先車群正進入第一個灣，然而鏡頭突然拍攝到安達臣的賽車起火，車輛已失控並左右飄移，並直衝向場邊防撞欄。

事發連環圖：

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當時形勢千鈞一髮，車內的安達臣在撞擊前，上半身已爬出車廂，並在撞擊後用手支撐自己上防撞欄，再走了數步後便倒下。



事發片段：

Jordan Anderson jumping out of his moving truck on fire. #NASCAR pic.twitter.com/PhsQaNo7TG — Thomas Schlarp (@TSchlarp) October 1, 2022

醫療團隊隨即到達現場，用救護車將安達臣帶至賽事的醫療中心後，再用直升機送往當地醫院接受進一步治療。安達臣事後在社交媒體上，指自己手部、面部、手臂、手掌與膝蓋被燒傷，醫生表示他數周後將可痊癒，同日晚上已經可以出院。

安達臣事後報平安：

NASCAR今年推出新世代賽車，然而近日多宗意外，車手骨折以至腦震盪，其他車手紛紛質疑賽車安全，並要求重新設計賽車。