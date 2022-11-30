世界盃2022｜11點丹麥惡鬥澳洲　全力爭勝保晉級希望（持續更新）

撰文：李思詠
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卡塔爾世界盃2022最後一輪D組分組賽，丹麥將會惡鬥澳洲。兩軍仍然有晉級希望，不過賽前只得1分的丹麥攻勢被動，必須取勝才有望晉級；澳洲贏波固然取得一席16強，和波的話，則要寄望法國擊敗突尼西亞。
本文將持續更新丹麥對澳洲的戰況，以及晉級形勢。賽事於11月30日晚上11時上演，由NOW 619台直播。

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法國穩佔16強一席，但澳洲、丹麥和突尼西亞仍有出線可能，即按以下文章，了解D組出線形勢：

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丹麥。（Getty Images）
澳洲隊最後備戰。（Getty Images）

丹麥之前兩場表現：

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澳洲之前兩場表現：

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卡塔爾世界盃D組最後一輪分組賽賽程？

卡塔爾世界盃D組最後一輪分組賽，丹麥將鬥澳洲，法國則對突尼西亞。賽事於11月30日晚上11時舉行。

卡塔爾世界盃D組，有球隊提早出線嗎？

法國經過兩輪後，已經提早出線。

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