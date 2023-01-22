兔年行山路線｜倚天脊從市區直上飛鵝山　尋東洋山兔仔許願石賀歲

兔年行兔山！在香港郊野，其中一個與兔有關的著名行山景點，就是位於東洋山上的兔仔許願石。

這條行山路線較具挑戰性，由九龍行入沙田，先從彩虹站出發經飛鵝山的倚天脊，連走象山及東山，再登東洋山，觀賞兔仔許願石，最後往小瀝源的廣源邨落山。路線全程8公里多，需要4至5小時。



這條路經倚天脊上飛鵝山，有一定挑戰性，新手不宜。（顏銘輝攝）

今次路線：彩虹站 > 永定道 > 平定道 > 札山道 > 倚天脊 > 象山 > 東山 > 東洋山 > 兔仔許願石 > 麥理浩徑第4段 > 石芽背 > 黃泥頭

【1】路線數據

路程：8.5公里

需時：4小時

總爬升：799米

下坡總計：708米

平均心率：130次/分鐘

最大心率：169次/分鐘

燃燒的卡路里：1416大卡



晨運人士自製的告示牌。（顏銘輝攝）

【2】行山當日資料

日期：2020年12月8日

出發時間：早上9時13分

平均溫度：24度

最高溫度：28度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：相機（Nikon D5600 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F3.5-5.6G ED VR）

倚天脊的路有點崎嶇。（顏銘輝攝）

【3】心理準備

從東洋山北脊落麥理浩徑M093的山徑，初段樹叢較密，近底的泥路亦有點斜。象山及東山上的山脊路也是天然山徑，有上有落，部分大石嶙峋，行的時候要小心。故此，行這條路線時，要抱住辛苦的心理準備。

【4】打卡位置

倚天脊回望九龍景色、小豬石、飛鵝山及東洋山一帶芒草（季節限定）、兔仔許願石

飛鵝山也是賞芒草的勝地。（顏銘輝攝）

【5】建議技能

地圖指南針或GPS定位：雖然倚天脊基本上是一條直路往上攀便是，但若果誤走其他分岔路，便很易迷路遇險，時刻了解自己的位置及前路是很重要的。

簡單攀爬技巧：倚天脊有些位置可能要用手扶住石頭及樹枝借力。

落斜技巧：象山及東洋山的部分斜路較陡峭，沒有梯級，落斜時要懂得找落腳點。

象山一帶上上落落，鍛鍊落山技巧。（顏銘輝攝）

【6】建議裝備

防曬裝備（帽子、手袖）：部分路段開揚沒遮蔭，請做足防曬準備。

手套：上倚天脊部分路段或需要手腳並用，可以帶備手套。

長褲：部分路段較窄，經過草叢，穿短褲可能會被𠝹傷。

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助身體平衡，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：飛鵝山一帶路況崎嶇，路面包括多種不同地形，請穿行山鞋，鞋底可以抓穩凹凸不平的地面。

建議穿上行山鞋。（顏銘輝攝）

【7】體能需求

最難位：倚天脊

由市區上札山道多樓梯，最好緩緩而上，避免未熱好身就「爆偈」。之後倚天脊是這條路線最吃力的部分，要在約900米長的路攀升360米高，倚天脊幾乎沒有回氣位置，全程上斜。

象山、東山路段有上有落，駁飛鵝山道後較輕鬆，登頂東洋山的路也不長。之後的路以落山為主，體能需求不大，但落到黃泥頭後，你的膝部可能會覺疲倦。

【8】技術需求

最難位：倚天脊

倚天脊是這條路線最困難的部分，沒有路牌指示，也沒有政府鋪設的石級，全程天然山徑，中段有些位置崎嶇陡峭，或需用雙手輔助。若果中途誤入鵝肚棧道迷路，有一定危險。

象山、東山的路是明顯的天然山徑，上落要小心，但跟山脊主徑走，不算困難。登東洋山後，看過兔仔許願石後，要找北脊的路落麥理浩徑，都需要覓路的技術。最後，行麥徑以及往黃泥頭的是古道，好行又有指示牌。

這是一條先難後易的路線。（顏銘輝攝）

【9】上山交通

搭港鐵的朋友可以從彩虹站C2出口起步，穿過牛池灣村休憩處，再接行人路往永定道，再沿平定道行，行至東九龍分科診療所對面的樓梯上山。如果搭巴士的話，可以在牛池灣村或彩虹邨丹鳳樓下車。

【10】落山交通

落山的地方是黃泥頭公共運輸交匯處，有多條小巴及巴士路線前往沙田市中心（83K）、美孚（86）、觀塘（83X）、火炭（小巴65K）及大埔（小巴806A）。沿小瀝源路行落一點去廣源邨巴士總站，交通選擇更多，有巴士往青衣（49X）、九龍城（85A）、九龍站（281A）及黃大仙（82X）。

落山就是巴士總站，交通選擇多。（顏銘輝攝）

【11】中途撤退選擇

選擇1：行完倚天脊後，想最快落山的話，可以落「328石級」往百花林，接飛鵝山道離開。

選擇2：行完象山及東山後，落到飛鵝山道，若果不想行往東洋山，可能轉左沿馬路走，再在分岔口接札山道落山。

選擇3：上到東洋山後，若不想走小路落麥理浩徑，可以沿路折回大老坳，沿飛鵝山道下山。

飛鵝山道的馬路。（顏銘輝攝）

【12】沿路概況

這條路線的起點定於港鐵彩虹站，行山人士宜於站內商店買齊糧水，等齊朋友後從C2出口出發。上到地面後，轉右穿過公園仔，過龍池徑對面的行人小路，行至永定道後轉左。在馬路路口轉右，沿安定道及平定道右側的行人路走。行到東九龍分科診所對面時，你會見到右邊的山坡有樓級，拾級而上，開始上山。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

這段是區議會興建的晨運山徑，沿路有扶手，梯級美侖美奐，並有清晰的路牌。跟住路牌往札山道方向行，緩緩而上。雖然梯級多，但樹蔭亦足，不會太曬，間中路旁有涼亭及長凳。接札山道馬路後，轉左上斜。行至第一個馬路彎位，有數個道路急轉的路牌，留意右方山坡，那裏就是登倚天脊的入口。這個位置大約海拔200米高。

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+ 5

倚天脊的山路並沒有政府部門維護，但這是其中一條登飛鵝山的熱門路線。在晨運人士及前輩的努力下，初段鋪得幾好行，有石級上山，還有一些簡單的晨運設施。隨山勢漸陡，倚天脊的路愈來愈崎嶇，踏着大小不一的石塊攀登。這是今條路線最吃力的部分。

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+ 3

路上有大石打卡位，行上石頂，可以俯瞰九龍全景，遠眺獅子山，順道休息片刻。離開石位，沿路繼續上，當你發現坡度漸緩，兩旁的植物愈來愈矮，代表快到倚天岩。如果在秋冬季節，你會見到山坡上長滿黃金的芒草。沿山徑上到倚天岩頂，可稍作休息，觀賞美景，但千萬別要企得太出。

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+ 6

沿倚天岩後的山徑繼續上攀，走進芒草叢當中，你會見到飛鵝山頂的發射塔會右前方。不久，登至一個路口，完成了倚天脊的上山路，這裏約560米高。右方的路上飛鵝山頂，今次路線不登頂，往左邊走。沿路落斜，行至電塔下，又有一個明顯路口，轉右的梯級路是俗稱「328石級」的山路，會是最快及簡單落到飛鵝山道馬路的方法，而今次路線就在林中直去，沿山脊往象山及東山方向走。

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+ 6

脊上多奇石，最容易見到的是小豬石，豬鼻豬耳，輪廓明顯，加上有飛鵝山頂為背景，不容錯過！山脊路明顯，有起有伏，芒草夾道，但部分落斜的較崎嶇，滿佈大小不一的石塊，要步步為營。經過大型電塔，沿泥徑走，很快就會出到飛鵝山道的觀景台。這裏有涼亭，是個不錯的大休點。

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+ 8

離開涼亭轉右，跟住沿飛鵝山道落斜，不久已望到東洋山。經過一個髮夾彎後，會有個馬路路口，直去是落山的，今次路線就轉左。行到明顯彎位，馬路會左轉，我們就離開馬路，駁山徑直行，沿衛奕信徑登東洋山。從路口望上去，清楚見到整條登山的山徑。路口約450米高，而東洋山則高約533米。

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+ 2

由於東洋山是賞芒草的勝地，這條登頂路線已經被遊人行到很寬闊，但部分位置泥土有點鬆散，別要掉以輕心。拍攝芒草時，盡量留在主徑，不要自行開出新路。東洋山頂已被遊人開出大量小徑，但主要還是3條路，一條是我們上山的衛徑，另一條則是東南方往大藍湖的衛徑，而今次要行的路是往北面走，沿山脊去找兔仔許願石。

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+ 3

緩緩落斜，已見「兔仔」伏在不遠處。朝石行去，路胚明顯，可以直抵兔仔許願石。賞石後，可以沿東洋山北脊落麥理浩徑，不用走回頭路。這條路有點崎嶇，叢林較密，但很快就落到麥徑，剛好是「M093」標距柱的位置。接麥徑後，轉右行。這段麥徑上落不算多，幾好行。

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+ 4

在分岔口轉左，跟路牌往花心坑方向，經過小段小斜後，來到一處平地路口，轉右是往黃牛山，今次路線繼續直行落山。這段路是古道，緩緩向下，輕鬆易行，接水泥小徑後繼續落至馬路。不用疑惑轉左還是轉右，過馬路對面，繼續沿水泥小徑走，落到盡頭便是黃泥頭的巴士站。

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