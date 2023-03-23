羽毛球．瑞士賽｜李卓耀絕地抽身勝施里簡夫 連勝兩印度球手入8強

緊接全英賽上演的瑞士羽毛球公開賽，港隊獨苗李卓耀再有好表現，他在男單賽事繼首圈輕取印度「神奇小子」辛勒施亞（Lakshya Sen）後，周四（23日）再挫另一印度好手施里簡夫（Srikanth Kidambi）。

李卓耀在首局一度落後16：20，絕境中他連救4個局分追平，繼而乘勢獲勝。



李卓耀上仗僅花34分鐘便解決對手，今仗面對經驗豐富的施里簡夫，當然不會如此輕鬆。

首局初段雙方得分梅花間竹，中段起施里簡夫一路領放，戰至20：16這位印度戰將手執4個局分卻未能把握，李卓耀連追4分迫至20：20刁時，更乘勢再取兩分，以22：20驚險搶得首局。

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李卓耀首局在絕境中從施里簡夫手上連取6分，士氣大振。（Getty Images）

施里簡夫首局在大好形勢下未能拿下，次局初段雖跟李卓耀拉鋸得分，但戰至中段已盡是李卓耀天下，由領前10：6、11：7，到尾段18：12，這位印度球手未能追上，李卓耀以21：17再下一城，大分2：0取勝，在這項超級300賽事率先晉身八強。

他的八強對手會是法國球手波普夫（Toma Junior Popov）與日本球手渡邉航貴的勝方。