嶂上許林士多被勒令移除避雨棚及廁所　山藝教練：拆咗佢就太可惜

西貢嶂上許林士多被勒令拆除違設施的事件，成為近期的行山界熱話。有山藝教練表示嶂上位於西貢西郊野公園的核心，實屬行山露營人士需要的支援補給點，若果拆除了許林士多的避雨棚及廁所，將對山友造成很大影響。

山藝教練文敬輝及梁梓浩皆希望相關政府部門可以跟士多商討拆除設施以外的解決辦法，為行山人士保留一個遮風擋雨的休息地方。



文敬輝早前與幾名義工上山，協助許毅文拆除被指違規的牛棚。（受訪者提供）

許林士多第二代負責人許毅文在3月收到政府部門通知，指士多的枱凳、避雨棚、廁所及牛棚等位於官地上，要求他在5月22日前拆除所有規違設施。

許林士多位於行山勝地嶂上。（顏銘輝攝）

這件事引起部分山藝教練關注，文敬輝指嶂上許林士多是個重要的補給點，「佢喺西貢西郊野公園核心位置，個個都需要呢個位做支援。呢個支援點對山友好重要，冇咗呢個地方畀大家遮風擋雨就危險。」

許毅文與父親兩代人在嶂上經營許林士多超過40年。（顏銘輝攝）

嶂上位置四通八達，有麥理浩徑及嶂上郊遊徑途經，附近有牛耳石山、雷打石山、雞公山及石屋山等。嶂上設有郊野公園的露營地點，是一處山藝訓練班常到的地方。文敬輝續說：「我哋都試過橫風橫雨（喺嶂上露營），啲學員頂唔順，入去（許林士多）避雨。」

許林士多的避雨棚將要被拆走。（顏銘輝攝）

避雨棚外，文敬輝認為許林士多的廁所都對行山人士十分重要，「營地個旱廁得一格，許生個3格廁所好幫到手。聽見佢要拆，我哋都諗點算。以前登山節誇張到有成千人㗎。」中國香港旅行遠足聯會每年會在嶂上舉辦登山節，漁護署、天文台、民安隊等政府部門都會在登山節設置攤位，吸引數以百計的山友到訪。

【2019年的嶂上登山節】

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文敬輝指嶂上沒有其他有遮蔭的休息地點，「大休地方乜設施都冇」，「政府冇做任何嘢，許生填補呢個空缺，如果拆咗佢（避雨棚及廁所）就太可惜」。

另一名山藝教練梁梓浩亦說：「得一個膠箱廁所（旱廁），唔足以應付人流。本身冇避風避雨設施，有個地方畀大眾去用係好事。（拆除避雨棚）影響都大，尤其落雨天冇咗個地方躲避。」夏天行山時，士多的避雨棚也是個降溫消暑的遮蔭處。

許林士多的廁所同樣被指是違規建築，須被拆除。（顏銘輝攝）

梁梓浩補充，就算行山人士沒有光顧，許林士多都歡迎他們入內休息、去廁所及取水。梁梓浩認識許毅文多年，讚對方父子幾十年來一直支持山友，「係鄉郊僅有嘅人情味，你唔幫襯佢，佢都歡迎你入去坐，攞個心去對行山人士。」

許林士多被指佔用的官地不屬於郊野公園範圍，並非由漁護署管理。文敬輝及梁梓浩皆表示，希望相關政府部門可以跟許林士多協調一個方案，例如給予短期租約，讓避雨棚及廁所得以保留。

梁梓浩說：「最好結局希望有個條款式豁免，始終佢真係用咗官地，可能要佢交租，希望政府會同佢傾。」文敬輝表示，若果政府真的要許林士多拆除廁所及避雨棚，希望當局可以在原地興建洗手間及野餐避雨設施給行山人士使用。