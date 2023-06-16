樹藝師估計「茅坪藤皇」可撐過夏天　懷疑有人帶電油鏈鋸上山斬木

馬鞍山郊野公園景點「茅坪藤皇」遭非法砍伐，十多處枝幹被斬斷，引起行山界的關注。

有樹藝師看過現場照片及影片後表示，「茅坪藤皇」在短時間內未會枯死，估計可以捱得過夏天，但詳細診斷還要有待實地考察。看過枝幹斷口的照片，有樹藝師估計有人特地帶電油鏈鋸上山，但他認為鋸走枝幹牟利的可能較低，難以推斷鋸木者的動機。



茅坪藤皇面目全非，多處枝幹被鋸斷。（顏銘輝攝）

前日（14日）傳出「茅坪藤皇」被惡意破壞的消息，記者昨日（15日）早上到茅坪視察，證實「茅坪藤皇」的十多處枝幹遭斬斷，切口整齊。

國際樹木學會註冊樹藝師利承謙博士今（16日）早接受訪問，被問到「茅坪藤皇」的傷勢時，他說：「短時間之內不會死，因為我看見有些照片，它割開的位置，其實裏面那些部分都沒有很嚴重的腐爛。不過，我就不知道傷口幾時形成，到現在我相信都沒有人知道這件事幾時發生。」

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「茅坪藤皇」的枝幹被鋸斷。（顏銘輝攝）

「可能一個月、兩個月、三個月，那棵植物都還不會枯死，加上現在是夏天，雨水、陽光相對充足一點。對它來說，最起碼可以捱多一陣子，長遠就真的要去實地看一看才知道。」利承謙續說。

被問到有什麼法方可以救治「茅坪藤皇」時，利承謙說：「不要再騷擾它就已經很好了。這棵植物在郊外生存了這麼久，跟一些市區植物的打理方式很不同，所以我想不能用同一套思維去處理。」他表示在「茅坪藤皇」傷口上使用塗料或塗劑也未必有特別大好處。

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在貼近最粗壯位置的一條枝幹上，有道很深的被鋸傷口。（顏銘輝攝）

「每個切口都很整齊，我想可能是用電油鏈鋸去鋸。」利承謙說：「切口真的很整齊，不像是一個人隨意用手或者用普通的線鋸去鋸斷。」

利承謙說：「我把它的學名打上網搜尋，然後看過一些圖片，它的種子在藥用市場上是有發售。我不知道會不會是因為這個原因所以就斬了它，但是如果是要種子的話，那為何會在它中間割開一刀？還有我看到一些圖片，只是這樣割一刀而已，並沒有拿走任何的木質部分。」

其中一個被鋸斷的位置，直徑約有6個5元硬幣那麼闊。（顏銘輝攝）

「茅坪藤皇」長在馬鞍山郊野公園範圍內，品種名為「榼藤」（又名「過江龍」），屬於含羞草科植物，被列入《香港稀有及珍貴植物》名冊之內。早於80年代已現於茅坪，至少生長了數十年。

「茅坪藤皇」倚靠一所荒廢的建築物而長，那是以前聯達五鄉公立學校的洗手間。聯達五鄉公立學校位於海拔約300米高的茅坪凹，供附近鄉村子弟入讀，五鄉乃指梅子林、茅坪、黃竹山、石壟仔及昂平。隨村民外遷，五鄉人口減少，村校荒廢，於1984年被拆卸，原址地基如今是一片大空地，上面有涼亭。村校洗手間則未有拆卸，成為「茅坪藤皇」的倚傍。

「茅坪藤皇」叫榼藤，又名過江龍。此照攝於2020年，當時它尚未版破壞。（顏銘輝攝）

【TVB女星林凱恩在2020年曾到「茅坪藤皇」打卡】

利承謙說：「如果它在郊野公園範圍的話，我更加想不到有一個理由去斬它。背後的動機可能很複雜，我都還沒想到，可能遲些看看事態發展會怎麼樣。」

被問到鋸木人是否有心致「茅坪藤皇」於死地時，他答：「如果全心是要弄死它的話，那我又會問，為什麼不直接在它最底部打橫斬一刀，然後讓整棵植物就躺下？」

像「茅坪藤皇」那樣壯觀的榼藤在香港甚少見到，所以它在山界享負盛名，是個熱門打卡地點，但利承謙認為珍稀植物太出名並非一件好事。他說：「我以往都聽過一些說法，就是對於一些敏感或者珍貴的物種，盡量不要那麼公開它的位置，反而有利保護那個物種。」

在「茅坪藤皇」周圍，漁護署廣豎標語，呼籲郊遊人士不要攀爬，愛惜植物。（顏銘輝攝）

漁護署昨（15日）晚回覆表示，收到報告指馬鞍山郊野公園內有藤木懷疑被非法砍伐，遂派員到場視察及調查，其間發現馬鞍山郊野公園內一棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，惟現場並無發現涉案者。漁護署已於該處竪立警告牌，並會加強巡邏有關地點及繼續調查有關個案，如有需要會尋求相關部門協助。

漁護署呼籲市民愛護樹木，切勿砍伐或破壞樹木。如發現懷疑非法砍伐樹木的情況，請致電1823向本署舉報。