我們的有線集體回憶　即使聲光不再　昔日餘溫猶在︱體壇札記

有線電視2023年6月1日凌晨12時停播，30年收費電視業務告一段落，又一個陪伴我們成長的電視台熄機，《01體育》一眾同事各有感慨。1993年開台的有線自家製作《體育台》以至外購頻道ESPN，全日24小時提供體育資訊和直播賽事，打破當年本地電視業慣例，改寫香港體育廣播史，亦潤澤和啟發一代熱愛欣賞體育賽事的港人。

聲光不再，餘溫猶在，一個同事，一個故事，留下有線體育給我們的回憶。



2023年5月31日下午，有線體育台直播FIVB世界女排聯賽，是該台最後一項直播賽事。（直播截圖）

咖喱（1998年起觀看有線電視）

家人在90年代末安裝有線電視，而我印象中第一個觀看的有線體育節目是英超，好像是曼聯對李斯特城。有線及英超改變了我的生活習慣，每個星期六晚的節目就是看英超，由頭場看到尾場，但中間或會受家人壓力而要轉台看怪談、肥媽。

大學時唸新聞系，志願當講波佬，暑假希望入有線體育台實習，但電郵石沉大海，只好到新聞台實習。那個年代，有線新聞台是每個學生夢寐以求的實習機會，因為那裏是香港新聞行業的殿堂，而對我來講，體育台才是真正目標。在新聞台實習的3個月，最享受的是效力體育組的那一個月，因為那個是新聞台中最接近的體育的地方。

之後，我再沒有機會加入有線體育台，而且體育台也逐漸走向衰落。我對體育的興趣，確實從有線體育台而來。英超以外，我記得有段時間什麼體育節目都看，別說網球四大滿貫、七欖，我連象棋、電單車障礙賽都看得津津有味。

時代淘汰了有線體育台，但那個綠色的標誌，永遠留在一代體育人的心內。

「有線體育人」第一集：體育台初創大膽輕狂 詹培忠出獎金估波 長毛講巴甲

「有線體育人」第二集：體育台輝煌歲月始於歐國盃 德能Keyman黃金拍檔講英超

「有線體育人」第三集：陳欣欣見證體育台風光到衰落 海盛路留下23年笑與淚

「有線體育人」第四集：足球評述員行業興盛到低迷 體育台孕育香港一代講波佬

「有線體育人」第五集：英超播映權愈搶愈貴 前體育台長分享投標競價細節

就係呢件花碌碌嘅龍門衫，令閒人享受過裝人不如自己裝的時光。（Getty Images）

閒人（1995年起觀看有線電視）

其實閒人家中係1997年才安裝有線電視，多得同學仔家中早早申請，一班中學雞得閒無事就會聚在他家中，睇睇J League及南美國家盃精華，時為1995年。

當年有線電視有個可圈可點的電視廣告：「裝人不如自己裝」，廣告男主角像個傻佬一樣穿梭屋邨走廊，偷看別人的有線電視。

而閒人在1996年歐洲國家盃，完全經歷了這一幕。話說本人房間的窗，可以望到對面大廈的客廳的電視位置，相隔一條馬路之距。那屆歐國盃是有線真正的第一屆直播國際足球大賽，但比賽時間不早，總不能晚晚走去同學仔屋企黐電視睇。

正當8強由英格蘭對西班牙那一晚，閒人坐在床上沉思，如何才可以得知比賽結果時（當年家中也未有電腦上網），望過對面大廈，發現電視機中不斷有人影跑動，又經常有綠油油的遠鏡畫面，在沒有望遠鏡的協助下，已發現原來那家人有裝有線，當然立即全程望實。

其實如此遠距離，當然未能看到什麼精彩鏡頭，但由於那屆英格蘭的門將球衣設計是花碌碌的，到互射12碼時，見到一隻如花蝴蝶般的影子在左飛右撲，那人必定是英格蘭門將施文。結果在某一刻，發現那隻花蝴蝶在不斷晃動跳動，看似在慶祝，就知道英格蘭射12碼贏了！

之後閒人斷斷續續都有很多次這種偷睇場面，直至97年家人終於不敵「街頭戰士」和「洗樓兵團」的遊說，終於由裝人變成自己裝，自此，體育台、音樂台、YMC、電影1&2台、ESPN等等，就成為了我成長的養份，豐富了我很大部份的人生，帳戶登記人亦由外公轉至家母再轉至自己名下，直至2022年約滿，緣份告終。

叔叔為家中安裝有線，趕及迎接佐敦公牛第二王朝，睇足全季英語聽力大躍進。（Getty Images）

阿Mo（1995年起觀看有線電視至200X年Cut台）

小時候看體育節目，停留在世界盃、奧運等四年一度大賽，以及無綫電視每周一次的《體育世界》，無論有幾愛，節目就係得咁多。直到叔叔某天開心宣布家中安裝了有線電視，開啟了我真正的「體育世界」。



比起有線自家製作的體育台，ESPN才是我的最愛，天天看NBA、MLB等比賽直播，趕上米高佐敦帶領的公牛第二王朝，追隨偶像格蘭希爾、Penny夏達威、「牙擦蘇」米拿的身影，見證伊榮的紐約人與莫寧的熱火打波變「開拖」，忙碌地看足整季賽事。當年英語水平普普通通，ESPN尚未有中文旁述，最初聽得頗為吃力，尤其是部分說話如子彈飛快並帶有口音的非洲裔球員，根本聽不清他們說什麼。

ESPN王牌節目《SportsCenter》。

幸好ESPN每天直播、每小時播精華片段的王牌節目《SportsCenter》，一班主持人口齒伶俐，語速快得來字正腔圓，習慣之下漸漸聽得懂全部內容，然後不知何時開始，連口音重的球員都難不倒我。3歲開始學習英語，在學校足足上堂10多年都只是半桶水，點知密集睇ESPN一年半載，突然開通耳朵，早知不用浪費金錢補習了。

那時候，什麼比賽也會看一餐，足球（體育台播英超、ESPN播歐聯）、NBA、MLB是主菜，花式溜冰、網球、美式及英式桌球、保齡球亦是常客，「餓波」起上來連12歲以下孩子組成的棒球小聯盟（Little League）、活士仍是英雄年代的高爾夫球四大賽都不放過。飛鏢意想不到地精彩刺激，裁判Russ Bray居功至偉，想起他雄壯聲線慢動作大叫出來的「one-hundred-and-eighty」不禁起雞皮。還有林林總總大小貨車在越野賽道飛馳追逐的畫面，或者十分瘋狂的伐木比賽，想像得到與想像不到的奇怪體育項目，最初都是由ESPN及有線體育台帶來。



之後當上體育記者已是後話，只記得當年單純看電視，各種比賽畫面曾給我無盡快樂與興奮。世界和潮流改變，有線亦衰微多時，如此簡單純粹的快樂不再垂手可得。無論如何都好，想跟有線電視說句多謝，哪怕後期收費愈來愈貴，唔續約之後又真係好難Cut，嬲到發火，多年前已拒絕再幫襯（不過一直有在公司繼續睇），毋損開台早年一段珍貴而快樂的回憶。

有線體育台在1996年直播歐國盃決賽。（網上片段截圖）

山﨑康晃最高（1996年去表哥屋企睇歐國盃）

在有線電視1993創立並宣布直播英超後，「裝有線」成為我夢寐以求的事情之一。當時還是初中生一名的我，卻沒有向家人提出要求——因為家母根本不會答應這個要求——她絕對不會因為睇電視而每個月多付幾百元，即使，她也是一個曼聯迷。

自此，面對家有有線的同學，就只有羨慕的份兒，我對於英超的認知，只能繼續停留於《英國足球畫冊》這些本地盜版足球書刊。捱了三年，迎來1996年歐洲國家盃，當屆賽事由有線獨家直播，我到底怎樣才能睇波呢？

幸好，世上有一種生物，叫表哥！表哥家中原來裝了有線，我可以去表哥屋企睇波！

好在有表哥，才能見證奇連士文領德國捧96歐國盃。 （Getty Images）

作為奇連士文球迷，在表哥屋企睇96歐國盃決賽，是我一個非常重要的成長片段。「奇哥」他負傷上陣，已令我極級坐立不安，直到下半場捷克的貝加憑12碼先開紀錄，我真的要爆炸！後來比亞荷夫一頂一射助德國反勝2：1，日耳曼驚險捧盃，我亦放下心頭大石，黃金入球決勝更成為球迷的集體回憶！

時代巨輪不停轉動，有線收費電視停播，一代體育頻道也被迫畫上休止符。不過有線體育對於球迷以至體育傳媒人，都有着無可取替的歷史意義，願各位同業繼續為新聞故事深耕細作，別讓體育內容在其他主播和傳媒人眼中，淪為小事一則。

沒有歸還機頂盒，當年原來會被告上法庭。

信號山（2004年起觀看有線電視至2009年Cut台）

小時候有線給我的印象，是親戚家中的兒童台和電影台，到升上中一，家中安裝有線電視後，便開始踏入觀看足球的世界。

此前觀看外國足球的途徑一直都是「大台」的新聞精華，剛安裝有線時體育台還有英超，那時候喜歡踢波，便偶爾會看一下比賽，至後來更喜歡研究足球時，便已只剩下西甲和德甲，所以更多的印象，是周末深夜兩三四點的巴塞和皇馬，曾經陪伴筆者和朋友渡過不少漫長的通宵，特別是那時候精彩的西班牙國家打吡大戰——當然還有劉舜文創作的各種騎呢歌曲，以及總是十分喧鬧的球彩台。

除體育外，電影台以及Animax也是筆者經常收看的頻道，並因此而認識到後來最喜歡的漫畫之一《校園迷糊大王》，記得Animax的廣東話配音十分出色，而且感覺跟早就聽慣的大台配音有點不同（沒有對大台配音員有任何貶義的意思）。

後來因為互聯網漸漸發達，家中包括父母也很少再打開電視，母親也搬到外地居住，因此在中學畢業後便與有線解約。值得一提的是，由於母親一直沒有將機頂盒歸還予有線，後來不知道拖了多久，被有線寄來律師信，須特意從外地回來香港上庭認罪，被罰款數百元。

不管如何，有線電視對筆者的中學生活來說，確是佔據了不少份量，也可以說是我的「睇波啟蒙」。

田生對有線印象最深的不是體育台而是動畫《足球小將》。

田生（觀看有線電視年期不詳）

對於有線，最大印象不是體育台，而是《足球小將》，猶記得當年讀小學的「田生」在黃昏6時（好似係）死守電視，當時播放的好像是小學篇。

對有線的感覺就是如此依稀，更遑論有什麼台﹑什麼節目，只記得在小小的古舊電視觀看，僅此而已。

記憶所及，家中裝有線的年期不長（對家NOW反而是長期用戶）。直至高中階段，當年有線每逢世界盃或歐國盃等大賽，也有現場騷一同睇波，當時（應該是2008年歐國盃）友人不知為何有門票，但只記得當時有強尼。直至投身社會工作後，與有線最接近的距離，就是曾經幫襯他們地下的Canteen買早餐。