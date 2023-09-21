單車｜歐錦賽大熱門時速50公里炒車　爆頭盔血流披臉衝回終點

撰文：顏銘輝
出版：更新：

歐洲公路單車錦標賽男子計時賽，瑞士車手古恩（Stefan Küng）以驚嚇的外貌踩回終點。這位兩屆冠軍比賽期間不慎撞鐵欄炒車，頭盔爆裂，血流披臉，但他繼續上車踩下去，以第11名完成。據報，古恩有腦震盪，顴骨及手臂骨折。

古恩炒車後頭盔爆裂。（X）

在周三的歐洲公路單車錦標賽男子計時賽，29歲的古恩被視為冠軍熱門，他是2020及2021年的冠軍，去年則得亞軍。他還是兩屆世錦賽混合團隊接力冠軍。不過，他在今屆歐錦賽的獎牌夢在終點前不遠終結。

當時，古恩低頭踩車，沒有為意賽道收窄，看不到鐵欄，以時速超過50公里撞向「鐵馬」炒車。跟在古恩後的鏡頭影低意外一刻，當古恩的戰車撞到鐵馬的底腳後，失控撞欄，他個人在地上打轉，差點被攝影師的電單車撞中。

由於現場沒有隊車及醫療車跟隨，古恩不理傷勢，繼續上車作戰，踩回終點。最終，他以32分59.69秒完成29.8公里賽道，以第11名完賽，比冠軍僅慢約1分30秒。當古恩踩回終點時，他的外表嚇倒旁人，只見他血流披臉，上衣沾滿鮮血，頭盔前半部爆裂。

衝線後，古恩馬上接受治理，經初步診斷後，他有腦震盪，顴骨及手臂骨折，多處擦傷。瑞士隊之後在Instagram稱讚古恩為戰士，「儘管在計時賽遇上嚴重炒車，但古恩仍能衝過終點」。瑞士隊表示他的狀況「okay」，並祝他早日康復。

古恩衝線後接受檢查。（X）
單車｜環北海道單車賽嚴重意外　大學生車手爬頭越線遭汽車撞倒香港單車節2023｜前港將梁志賢教路　兩大訓練方法備戰技術評測環西單車｜比利時衛冕車手奪分站冠軍　衝線後收掣不及釀意外杭州亞運2023｜香港單車隊名單　李慧詩退役　李思穎肩負獎牌希望單車熱話｜波蘭車手些微優勢仍提前慶祝　失分站冠軍大量網民嘲笑花式單車︱林子軒林子樑室內世錦賽摘銅　德國傳奇組合六連霸公路單車世錦賽｜過彎炒車受傷連鞋都爛　荷蘭車手最後突圍封王17歲單車新星訓練期間被車撞死　本身下月出戰青年世錦賽
單車
公路單車
體壇熱話