單車｜歐錦賽大熱門時速50公里炒車　爆頭盔血流披臉衝回終點

歐洲公路單車錦標賽男子計時賽，瑞士車手古恩（Stefan Küng）以驚嚇的外貌踩回終點。這位兩屆冠軍比賽期間不慎撞鐵欄炒車，頭盔爆裂，血流披臉，但他繼續上車踩下去，以第11名完成。據報，古恩有腦震盪，顴骨及手臂骨折。



古恩炒車後頭盔爆裂。（X）

在周三的歐洲公路單車錦標賽男子計時賽，29歲的古恩被視為冠軍熱門，他是2020及2021年的冠軍，去年則得亞軍。他還是兩屆世錦賽混合團隊接力冠軍。不過，他在今屆歐錦賽的獎牌夢在終點前不遠終結。

當時，古恩低頭踩車，沒有為意賽道收窄，看不到鐵欄，以時速超過50公里撞向「鐵馬」炒車。跟在古恩後的鏡頭影低意外一刻，當古恩的戰車撞到鐵馬的底腳後，失控撞欄，他個人在地上打轉，差點被攝影師的電單車撞中。

由於現場沒有隊車及醫療車跟隨，古恩不理傷勢，繼續上車作戰，踩回終點。最終，他以32分59.69秒完成29.8公里賽道，以第11名完賽，比冠軍僅慢約1分30秒。當古恩踩回終點時，他的外表嚇倒旁人，只見他血流披臉，上衣沾滿鮮血，頭盔前半部爆裂。

衝線後，古恩馬上接受治理，經初步診斷後，他有腦震盪，顴骨及手臂骨折，多處擦傷。瑞士隊之後在Instagram稱讚古恩為戰士，「儘管在計時賽遇上嚴重炒車，但古恩仍能衝過終點」。瑞士隊表示他的狀況「okay」，並祝他早日康復。