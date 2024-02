農曆新年足球直播時間表｜龍年睇好波　西甲德甲齊上演榜首大戰

今年農曆新年撞正周末,「新正頭」拜年過後都有好波睇,大年初一的晚上先有曼城登場,緊接亞洲盃最終一戰,深夜時份更有西甲及德甲的榜首大戰。大年初二則有阿仙奴及曼聯接力登場。



大年初一(2月10日)

晚上08:30 英超 曼城 對 愛華頓 NOW 621台

晚上09:00 西甲 艾拉維斯 對 維拉利爾 NOW 632台

晚上10:30 德甲 奧格斯堡 對 RB萊比錫 NOW 639台

晚上11:00 亞洲盃決賽 卡塔爾 對 約旦 HOY 77台

晚上11:00 英超 利物浦 對 般尼 NOW 621台

晚上11:00 英超 熱刺 對 白禮頓 NOW 622台

深夜01:00 意甲 羅馬 對 國際米蘭 NOW 638台

深夜01:30 英超 諾定咸森林 對 紐卡素 NOW 621台

深夜01:30 西甲 皇家馬德里 對 基羅納 NOW 632台

深夜01:30 德甲 利華古遜 對 拜仁慕尼黑 NOW 639台

深夜04:00 法甲 巴黎聖日耳門 對 里爾 NOW 639台

大年初二(2月11日)

下午02:00 澳職 西悉尼流浪者 對 紐卡素噴射機 TVB 85台

晚上10:00 英超 韋斯咸 對 阿仙奴 NOW 621台

晚上11:15 西甲 馬略卡 對 華歷簡奴 NOW 632台

深夜00:30 英超 阿士東維拉 對 曼聯 NOW 621台

深夜01:30 西甲 西維爾 對 馬德里體育會 NOW 632台

深夜03:45 意甲 AC米蘭 對 拿玻里 NOW 638台

深夜04:00 西甲 巴塞隆拿 對 格蘭納達 NOW 632台

大年初三(2月12日)

深夜03:45 意甲 祖雲達斯 對 烏甸尼斯 NOW 638台

深夜04:00 英超 水晶宮 對 車路士 NOW 621台

深夜04:00 西甲 艾美利亞 對 畢爾包 NOW 632台