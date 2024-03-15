印尼女在高雄失錢包　女警助物歸原主　合照惹暴動：太美了吧！

撰文：ETtoday
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高雄一名從印尼來台讀書的女大生，遺失錢包後非常苦惱，直到苓雅分局的女警透過錢包內的學生證追查，才讓女大生找回失物。

兩人開心的合照PO出之後，卻讓網友紛紛錯重點，大讚女警超美。

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高雄市政府警察局14日晚間發文表示，女大生因趕路沒注意到錢包掉了，回家才發現遺失，而且身分證件、錢都在皮夾內，頓時讓她懊悔又苦惱。

事後，有熱心民眾撿到錢包，送到派出所。

苓雅分局一名女警靈機一動，打開錢包看到學生證，立刻聯繫綁訂學生證的一卡通客服，請客服聯繫女大生錢包跟卡片在派出所內，這才物歸原主，雙方也開心地合照。

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然而，網友看完合照卻因女警的美貌而錯重點：

「警察小姐姐好美（我好像錯重點，抱歉）」

「女警好漂亮」

「下次我自首也要來這家警局」

「太美了吧女警小姐姐」

「女警超美的」

「請問小姐姐IG」

「這下大家都要去你們分局，警察小姐姐真的漂亮」

「苓雅分局還有缺人嗎」

「我們高雄的女警好漂亮喔」

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