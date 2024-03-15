印尼女在高雄失錢包 女警助物歸原主 合照惹暴動：太美了吧！
撰文：ETtoday
出版：更新：
高雄一名從印尼來台讀書的女大生，遺失錢包後非常苦惱，直到苓雅分局的女警透過錢包內的學生證追查，才讓女大生找回失物。
兩人開心的合照PO出之後，卻讓網友紛紛錯重點，大讚女警超美。
點圖放大看看相關照片：
高雄市政府警察局14日晚間發文表示，女大生因趕路沒注意到錢包掉了，回家才發現遺失，而且身分證件、錢都在皮夾內，頓時讓她懊悔又苦惱。
事後，有熱心民眾撿到錢包，送到派出所。
苓雅分局一名女警靈機一動，打開錢包看到學生證，立刻聯繫綁訂學生證的一卡通客服，請客服聯繫女大生錢包跟卡片在派出所內，這才物歸原主，雙方也開心地合照。
【同場加映】瘋傳「頂流警花」仙氣照網民驚為天人 IG泳裝曝光身型同樣零死角（點擊放大瀏覽）：
+26
然而，網友看完合照卻因女警的美貌而錯重點：
「警察小姐姐好美（我好像錯重點，抱歉）」
「女警好漂亮」
「下次我自首也要來這家警局」
「太美了吧女警小姐姐」
「女警超美的」
「請問小姐姐IG」
「這下大家都要去你們分局，警察小姐姐真的漂亮」
「苓雅分局還有缺人嗎」
「我們高雄的女警好漂亮喔」
【同場加映】瘋傳仙氣「螞蟻腰警花」 IG性感照曝光迷倒網民：拿手銬銬我吧（點擊放大瀏覽）：
+23
台灣美女警花抱流浪貓「求收養」惹網民暴動：這顏值也太高！英國女警當值時入廁所拍「制服誘惑AV」 長官檢查手機全看光台警拍示意圖宣傳新政 仙氣女警反惹關注 網友：美到讓主題失焦台仙氣女警學生照曝光 兩種制服各有各美 網民：我有罪請逮捕我台女警化身神奇女俠拍滅罪片 曾獲封「警界石原聰美」紅到日本
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】