15台人遭拘留審判、51人遭盤查　台官方：赴陸港澳風險有增加趨勢

台灣陸委會上月將赴陸港澳旅遊警示燈號提升為「橙色」，呼籲台灣人赴陸港澳注意人身安全，台國安局長蔡明彥今（8）日在台立法院外交國防委員會表示，從去年至今，台灣人進入陸港澳地區，有15名遭到拘留、審判，有51位在入境過程中，遭到官方留置詢查，且案例有增加趨勢。



民進黨立委陳冠廷質詢問及，中國大陸國安法令上路後，台灣民眾前往大陸旅遊是否會有危險？蔡明彥回應表示，北京去年7月制定《反間諜法》、今年又有《保守國家秘密法》，確實應警示台灣民眾赴中國大陸經商、旅遊的風險。

台陸委會並以意見嚴重威脅台灣人赴陸港澳之人身安全為由，6月27日起赴陸港澳旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。（翻攝聯合報）

蔡明彥援引官方數據指出，從去年至今，台灣人進入陸港澳地區，有15名遭到拘留、審判，有51位在入境過程中，遭到官方留置詢查，且案例有增加趨勢。蔡名彥表示，國安局尊重陸委會將燈號提升為「橙色」，國際上包含歐美與韓國也有調升對大陸旅遊警示，「這是國際社會普遍關注的議題」。

此外，民進黨立委王定宇質詢稱，中國大陸法律模糊，台灣官方有無研究北京官方盤查台灣人是否針對特定群體？

蔡明彥表示，台灣人到對岸過程中，有些會被列為高風險族群。比如曾在政府部門服務過，特別是國安或軍情系統，或曾參與公民團體活動，對中國自由、民主有過批判也會被列入高風險族群，或在高科技產業任職涉及機敏科技也會被留置詢問。