台灣香蕉在日驗出農藥超標　台醫生：毒性低不致癌，建議洗過再吃

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-14 12:24

台灣農委會周六（13日）證實，台灣香蕉出口到日本，被驗出農藥百克敏超標達5倍而要回收。農委會強調只是個案，所涉及的只有750箱，對台灣水果外銷至日本不會產生影響。 對此，有台灣毒物科醫生表示，百克敏毒性雖低、不會致癌，但攝取過多仍會造成噁心、腹痛等腸胃不適症狀，建議香蕉、橘子都應洗過再吃。

據中央社報道，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，百克敏是一種殺菌劑，屬於低毒性農藥、不會致癌，根據台灣規定，香蕉百克敏限量標準為0.02ppm，這次在日本違規被驗出的含量為0.12ppm。

顏宗海說，多數民眾拿了香蕉剝皮就吃，要當心間接把農藥吃下肚；香蕉的農藥雖然大多集中在外皮上，但農藥可能殘留在手上，若沒洗手又吃其他東西，可能將農藥吃下肚，建議帶皮水果如橘子、香蕉等，最好還是先洗過外皮再吃，減少農藥殘留。

Wismettac發出公告，指在3月1日至3日交貨的一批台灣香蕉，檢出殺菌劑百克敏值超標，決定回收。（聯合報）

據此前報道，日本西本貿易公司（Wismettac）在周三（10日）發出公告，指在3月1日至3日交貨的一批台灣香蕉，檢出殺菌劑百克敏值為0.12ppm（基準值 0.02ppm），決定回收。2019年，Wismettac與高雄的旗山果菜運銷合作社簽訂為期3年、總採購量9000噸，總價值達4.3億元新台幣（約合1.18億港元）的香蕉外銷合約。

台灣農委會農糧署副署長姚志旺此前表示，涉事的台灣香蕉共計有750箱，每箱約15公斤，其他貨櫃的香蕉都沒有問題，相信是該批香蕉所在蕉田的鄰近農田出現污染，又或用藥時間還沒有達至採收期就採收。姚志旺強調，農委會將會到田間抽驗，若有超標會依規定裁處，也會請香蕉研究所加以輔導。

據介紹，百克敏主要防治會使香蕉外觀出現黑點的炭疽病，以及會讓蕉心發黑的黑星病，台日雙方對百克敏的檢疫標準一致。

農委會此前曾在社交平台上慶祝，繼香蕉後，台灣再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格。（網上圖片）

台灣農委會主委陳吉仲數日前曾在社交平台宣布，台灣的菠蘿、芒果及火龍果，向日本提送「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知，符合「考量永續性之農產品供應基準」，達致東奧食材供應水準。農糧署當時更補充稱，是次為繼去年台灣香蕉通過東奧組委會認可後，再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格。

（綜合報道）