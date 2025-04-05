26歲韓國留學生西門町遇上台灣醉漢　慘被拿開山刀追砍腹部受傷

去年（2024年）5月，1男1女2名香港遊客在西門町徒步區開心觀光，期間兩人笑鬧，卻突然遭2名台男醉漢當街毆打。今日（4月5日）凌晨6時許，台媒報道，一名韓國留學生，在西門町參加完朋友的慶生派對後，在路上遇到3名台灣人，其中1名台男認為對方在出言嘲笑，立刻上車拿出開山刀砍殺留學生，導致留學生腹部中刀，警方是後攔查兇嫌到案，還發現兇嫌酒駕逃逸。



警方調查，26歲的申姓韓國籍男子，來台灣就讀大學，5日凌晨6時許，與2名友人參加完朋友慶生趴，行經北市萬華區昆明街，遇到39歲的周姓男子等3人，周認為申在辱罵自己，雙方爆發口角衝突。



一名韓國留學生，在西門町參加完朋友的慶生派對後被醉漢追趕。(翻攝東森新聞雲)

一名韓國留學生，在西門町參加完朋友的慶生派對後被醉漢追趕。(翻攝東森新聞雲)(翻攝東森新聞雲)

周姓男子憤怒之下立刻跑到車上拿出開山刀，並且朝申姓男子追砍，導致申腹部中刀，救護車緊急送往醫院救治，警方趕往現場周姓男子已經逃逸無蹤，警方也立刻以車追人。

警方掌握周姓男子往北市中山區方向逃逸，當即在林森北路、民權東路口攔下周姓男子的車子，並且起獲作案用的開山刀，且周姓男子身上有濃厚酒味，酒測值達0.95，訊後依照殺人未遂、公共危險罪嫌送辦。

港人到西門町開心打鬧竟被當街痛毆 2名醉漢辯稱：以為被嘲笑

據此前報道，2024年5月7日晚上10時許萬華警方獲報追查，，香港籍林姓男子（33歲）及黃姓女子（33歲）昨天晚上10點多到北市西門町徒步區逛街，但卻突然遭到陳姓男子（25歲）、邱姓男子（24歲）攻擊，2男朝港籍林男頭部揮拳，黃女上前勸阻也挨打。

查獲動手的26歲陳男、25歲邱男到案。喝得醉醺醺的陳男表示，在路邊碰到2人在笑鬧，以為他們是在嘲笑他，所以才會上前理論進而動手。

莫名被打的香港遊客送醫後治療無大礙，但包括頭部手部都有拉扯造成的傷勢，並有多處瘀青。他們堅持驗傷、提告，警方訊後將陳等人依法送辦。