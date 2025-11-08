中國男在日本遺失銀包　獲好心人拿到警局　他領回時1原因被遣返

最近，日本新潟縣警察上演了一齣「錢包反轉劇」。本來只是普通的失物招領，結果最後發展成了非法滯留案件。



故事主角是一名35歲的中國男子。去年6月底，他的在留卡過期了。按理說，要麼去更新，要麼老老實實回國。但他既沒辦手續，也沒離境，就這麼繼續在新潟「隱身」了一年多。直到有人撿到他的錢包，交到派出所。

最近，日本新潟縣警察上演了一齣「錢包反轉劇」。本來只是普通的失物招領，結果最後發展成了非法滯留案件。（NBN）

近幾年日本政策收緊 許多「黑戶」遭警方集中清查後被遣返：

警察一查，發現卡片早就過期。10月17日，他自己跑去領錢包，結果錢包沒拿到，先戴上了手銬。這種情況，對日本警察來說再普通不過。

他們甚至把這類案子叫做「入管案件」，意思就是不涉及什麼犯罪，只是身份問題。但對不少在日本打工的外國人來說，這新聞戳心——因為類似的影子生活，他們太熟悉了。

日本的移民規則出了名的嚴格。簽證一旦過期，就算只差一天，也會立刻變成「非法滯留」。根據日本法務省的數據，目前全國大概有六七萬人處在「黑戶」狀態。人數最多的是越南、菲律賓，中國人大概佔十分之一。

這些人，有的是忘了更新簽證的打工仔，有的是被僱主拖延手續的勞工，還有的乾脆「黑下來」，因為他們害怕一旦回國，之後再也沒機會回來。

真正的「老江湖」：24年黑戶

相比新潟這位「青銅級黑戶」，前幾天三重縣鈴鹿市抓到的那個才叫「王者級」。10月11日，有人報警說「有人騎車摔倒」。警察趕到後，發現一位63歲的中國男子倒在路邊。沒受什麼大傷，能說話，情況正常。

但例行檢查護照時，警方驚了——他的簽證早在2001年就過期。換句話說，他在日本黑着生活了24年零4個月。要知道，很多媒體曾報道過中國人丁尚彪在日本「黑了15年」，被稱為「傳奇黑戶」。現在一對比，丁尚彪只能算小學生。

警方目前還在調查他這些年怎麼活下來的。畢竟沒有合法身份，沒保險、沒社保，正規公司不可能僱他。能撐25年，只能靠朋友接濟、日結工地、零活打工這一類「地下生存方式」。新聞裏沒說他為什麼不回國，只留下了一句：「靠朋友生活。」光這五個字，背後就是二十多年的隱忍和心酸。

「黑戶」能藏多久？

其實，日本社會過去對黑戶的態度是睜一隻眼閉一隻眼。只要不鬧事，警方也不會主動去查。但近幾年，政策明顯收緊。入管廳加了預算和人手，幾乎每年都搞「非法滯留一斉取締」，就是集中清查。

東京、大阪、名古屋的工地、車站、風俗區，都是重點巡查地。常見套路是夜間盤查身份證件。對不上？直接帶走。被查到的人，大多會被送進入管局的拘留設施，比如「東日本入國管理中心」，之後就是等遣返。手續一旦走到這一步，幾乎沒有挽回的餘地。

類似的新聞日本媒體時不時會爆：

有人在便利店夜班打工，遇到臨檢，身份證件一查，直接消失。有人在工地幹活，突擊檢查來了，沒證件的人一夜之間全沒了。還有人騎自行車出車禍，警察例行問話時身份暴露，結果人被帶走。

所以對黑戶來說，不存在真正的安全地帶。錢包掉了、騎車摔了、上夜班被查了，都可能是「劇終」的信號。

日本網友怎麼看？

有人吐槽：「黑了24年，日本社會對你來說簡直是個大型潛伏遊戲。」也有人冷靜分析：「沒有保險、沒有養老金，這樣活着其實很慘。」還有人擔心社會面：

如果能躲二十多年不被發現，說明管理系統也有漏洞吧？

能看出來，日本人對黑戶群體既有同情，也有擔憂。

簽證就是底線 你逾期了就是違法

不管你是不是來打工、是不是因為僱主耽誤了手續。對他們來說，這跟社會治安、勞工市場秩序掛鈎。

所以現在，「清理非法滯留」已經成了一個政治正確的口號。輿論場上，不少人覺得外國人「搶工作」「加重治安風險」。官方則通過頻繁的取締行動，把態度表現得非常硬。

想在日本正經日子，簽證千萬別拖。別想着「黑下來還能躲二十年」，現實可沒那麼美好。比起提心吊膽地活在陰影裏，合法身份才是最省心的護身符。

