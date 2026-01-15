台北斬人4死｜嫌犯身亡涉8罪不起訴　台檢方：孤狼式犯案無共犯

台北連環斬人案震驚全台，27歲疑犯張文於市中心持刀隨機攻擊，釀成4死11傷。台北地檢署15日下午召開記者會指出，張文未與他人接觸，無境外可疑資金挹注，屬於長期規劃、單獨作案的暴力犯罪行為。



台北連環斬人・有片｜嫌犯先燒屋丟煙霧彈再斬人 民眾驚嚇躲倉庫

台北地檢署今日（1月15日）說明，張文涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可於車站、公共場所持有管制刀械罪，另外涉犯刑法恐嚇公眾罪、放火燒燬現有人所在之建築物未遂，放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物罪、殺人罪、殺人未遂罪、預備殺人罪，但因張文已死亡，給予不起訴處份。

影片中0:42秒前為嫌犯傍晚6時左右在中山商圈丟擲煙霧彈的影片，0:43秒以後為01記者Jason拍攝的中山商圈現場直擊：

張文一日只花百餘元 檢方：未出現異常金流

針對外界懷疑張文是否有他人資助，台檢方表示，張文2023年8月28日便將帳戶內餘額62萬餘元（新台幣，約合港幣15萬元）全部提領出來，從該日到犯案當天一共844天，花費全依靠之前的薪資所得以及母親資助，並未出現任何異常的金流，一天平均只花445元（新台幣，約合110港幣）左右。

依照張文在雲端硬碟中的犯罪計畫內，張文攻擊時間序列在中山百貨之後並無後續犯案計畫，透過租屋處燒毀處遺留的錢包、金錢等物，以及張文當時墮樓的周遭狀況，台灣檢方推斷，張文並未留有後路，非因逃脫而墜樓，而是輕生墜樓。

01直擊．台北連環斬人｜最熱鬧商圈封鎖交通 民眾茫然：發生什麼

+ 4

台北斬人｜他肉身擋刀喪命卻救了無數人 母接死訊淚喊：以你為榮

+ 2

台北連環斬人事發經過及更多《香港01》現場直擊獨家畫面▼▼▼