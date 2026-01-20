Rain點名粉絲｢為何不跳｣　她曝真相藏洋蔥　引天王用繁體中文回應

韓國天王Rain（鄭智薰）睽違20年，上周六（17日）重返台北小巨蛋開唱，不僅帶來經典舞曲，也展現超強親和力與台下熱情互動。然而演唱會中發生一段小插曲，Rain當時見到搖滾區一名女粉絲拿著手機狂拍，卻沒跟著節奏跳舞，他作勢「氣呼呼」地跺腳質問：「你為什麼不跳！為什麼不跳啦！」可愛的反應逗笑全場，沒想到背後其實藏著一個充滿洋蔥的真相。



該名女粉絲近日在社交平台Threads上發文「自首」，坦言自己並非不聽話，而是因為患有聽覺障礙，日常需依賴讀唇或即時字幕輔助。她解釋，演唱會現場音訊繁雜，她當下根本沒聽懂Rain與翻譯的對話，看到Rain比出「UP」的手勢，還以為是嫌她唱歌聲音不夠高，於是拼命大聲唱「啦啦啦」，甚至還因自責而對Rain猛說「Sorry」。

演唱會中，Rain見到一名女粉絲拿著手機狂拍，卻沒跟著節奏跳舞，他作勢「氣呼呼」地跺腳，原來這背後藏有「洋蔥」。（threads@annsimmi）

女粉絲發文「自首」 Rain超真誠中文致歉引萬人按讚：

女粉絲感性表示，她與兩位同行朋友都是聽障人士，雖然聽不見聲音，但深深被Rain的舞技以及愛家好男人的形象吸引，即便是20年前也曾到場支持。發文當天正好是她的生日，她許下願望希望Rain能看到這篇文章，了解她「不是故意不跳的」，更不想被偶像誤會搖滾區的粉絲不及格。

令人驚喜的是，這篇貼文真的釣出Rain本人！Rain今日一早親自以「繁體中文」暖心回覆。Rain在留言中展現天王風範，第一時間便致歉：

真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。

他不僅大方祝賀粉絲生日快樂，更表示這場小插曲反而讓彼此擁有了美好的回憶。

Rain表示，這次經驗讓他覺得未來在表演經營上應該更加細心，並對粉絲表白：「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

Rain的回應一出，引來大批台灣網友按讚支持，還有網友興奮表示：

「天哪！好體貼！全繁體中文耶，歐巴也太讓人感動了！」

「補充一下：鄭智薰就是用手寫信追到他老婆，寫得太暖了啦～～」

「能追到金泰希（金泰熙）的男人果然不簡單」

「原本沒粉的我都粉了」

「天啊！Rain在Threads的第一則回覆，還用繁體中文」



