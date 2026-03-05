以色列特工靠｢植牙藏追蹤器｣殺哈梅內伊？牙醫：X光一照即時穿崩

美國、以色列上周六聯手擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），事前的情報滲透成為關鍵。對此，有以色列人士爆料，指情報組織摩薩德（Mossad）特工喬裝成牙醫潛入伊朗，在替伊朗軍政高層植牙時，趁機植入追蹤器。對此，台灣牙醫陳立愷與黃金聲從專業角度分析，雖然技術上可透過客製化植體嵌入晶片，但實際執行面臨諸多障礙，且晶片在X光檢查下將無所遁形，可能性相當低。



外媒報導，美方自2025年6月起開始緊盯哈梅內伊的行蹤，並於2026年2月28日成功掌握其動態發動突襲。社交平台X上流傳一則訊息指出，摩薩德特工多年來偽裝成醫生身份，在為伊朗精英進行植牙或手術時，悄悄植入微型追蹤器，甚至在行動當天靠晶片訊號精確掌握48名高層的位置。

2025年8月24日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗德黑蘭的一次會議上發表演說。（Reuters）

根據《TVBS新聞網》報導，台北市立聯合醫院仁愛院區顧問陳立愷表示，一般植牙使用的金屬植體為實體結構，若要在其中置入晶片，必須在製造過程進行客製化處理。他指出，技術上雖然可行，但需要尖端科技克服口水密封問題，避免晶片失效。

陳立愷特別強調，這種做法在現實中極易曝光，因為患者若在其他醫療機構接受年度健康檢查或照X光片，植體內的晶片會立刻現蹤，導致特工身分敗露，因此他認為此種滲透方式的可能性較小。

台灣雙和醫院口腔醫學部副主任黃金聲從技術層面分析，常見的金融卡晶片需接觸感應且線圈過大，藍牙晶片雖小但電力不足，具備GPS功能的定位器如Airtag功耗更高，所需電池體積遠大於單顆牙齒。此外，假牙的金屬材質會產生屏蔽效應，會阻礙訊號傳輸，使遠端追蹤功能難以達成。

黃金聲說明專業植牙手術流程，手術會在局部麻醉下進行，牙醫切開牙齦後，在齒槽骨鑽出適合大小的骨洞，將帶有螺紋的人工牙根鎖入並縫合傷口。陳立愷補充，手術前必須利用牙科電腦斷層評估，手術後最關鍵的是等待骨整合，通常需3至6個月讓人工牙根與骨頭密合，最後再裝上客製化假牙。相較於傳統需磨小鄰牙的牙橋，植牙能提供更好的穩定性。

植牙雖技術成熟，但並非人人適合。（Unsplash）

黃金聲列出多項高風險病史，包括收縮壓高於190毫米汞柱的嚴重高血壓、影響癒合的糖尿病、凝血異常或曾受頭頸癌放射治療者，孕婦亦需謹慎評估。陳立愷進一步指出，正在服用抗骨質疏鬆藥物或患有腎臟病的患者，因骨質條件不穩，不建議貿然植牙。

手術風險涉及複雜解剖構造，若下顎植牙過深可能傷及下齒槽神經導致麻痺，上顎植牙若穿透上顎竇則引發發炎。兩位牙醫建議，患者應透過合格專科牙醫操作，並進行詳細的術前影像檢查釐清神經血管位置，才能確保手術順利。

