盜版成人網MissAV遭新北市政府封鎖 原因曝光 網民：感覺天塌了
擁有極高流量的盜版成人影片網站「MissAV」，長期以來深受不少台灣網友喜愛，然而3月11日卻傳出網站遭到封鎖的消息，讓眾多「老司機」集體崩潰。
新北市政府出手 涉違反《性防法》強制封網
11日陸續有台灣網友回報，在嘗試連進MissAV網站時，頁面跳出封鎖公告並標示「此網域已遭新北市政府封鎖」。根據公告內容顯示，該網站因涉嫌違反《性侵害犯罪防治法》，已由新北市政府發函命令電信業者執行封鎖。
突如其來悲報讓「老司機」哀鴻遍野。紛紛留言哀嘆：
「這真的是一件大事了」
「感覺天塌了」
「為什麼不能看了」
「投訴新北市政府，不讓看A片」
甚至有人認為「與其處理這個，不如先封鎖詐騙網站吧」。不過，也有另一派聲音認為，支持正版才是正確行為，直言「不要看盜版」。
曾戰日本女優石川澪 囂張行徑引公憤
事實上，這非MissAV第一次捲入爭議，過去，日本知名AV女優石川澪就曾公開點名該網站非法上傳其作品，要求關站。當時MissAV曾一度關閉，並跳出各國語言的法律警告，宣稱網域將被沒收。
但沒多久網站迅速復活，甚至囂張報復石川澪，宣布移除所有影片廣告，並請網友廣為轉發，藉此挑釁。讓石川澪氣得在社交平台X上表達強烈不滿。此次MissAV再次遭到政府機關封鎖，盜版成人影片所衍生的法律與版權問題，也再度成為大眾關注的焦點。
延伸閱讀：色情網站Miss AV火速宣佈復活 點名石川澪：妳的影片免除廣告
