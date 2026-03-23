台灣參加WTO遭喀麥隆標註「中國一省」　首缺席部長會議

世界貿易組織（WTO）第 14 屆部長會議將於3月26日至29日在喀麥隆首都雅溫德召開。台灣外事部門20日稱，喀麥隆在台灣代表團簽證國籍欄列「台灣，中國一省」，導致自加入世貿組織之後，「首次被迫缺席該活動」。



台灣外事部門發佈新聞稿稱，這是自台灣自2001年以「台灣、澎湖、金門、馬祖單獨關稅區」名義加入世貿組織（WTO）以來，首次未能出席部長會議。

部長會議是世界貿易組織最高決策機構，每兩年舉行一次。本次會議，台灣原將11次組團參會，循例由台灣經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團。

台承諾列WTO已發展經濟體。（WTO）

台外事部門表示，台北駐世貿組織代表團積極洽請秘書處及秘書長出面協調，並獲得美國、日本等「友邦」協助，但喀麥隆方面堅稱「簽證國籍欄屬其外交政策」。

另據此前報道，韓國電子入境卡申報系統將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注，台方已對此提出嚴正關切並與韓國交涉，呼籲盡快更正標示，惟未獲韓方正面回應。對此台灣本月1日起已依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，還要求韓方在3月31日前回應。