一個深圳打工仔與辦公室二手煙的抗爭：臭到戴N95　管理處幫倒忙

2025年6月，深圳衛健委發了一篇題為《二手煙，其實是一種霸凌》的文章，閲讀量超10萬，轉發9.6萬，點讚5.7萬。這些數字背後，是無數深圳人「苦二手煙久矣」的真實心聲。在街上行走，在地鐵口等人，在餐館裏吃飯……總有個別人，旁若無人地點起煙，把周圍所有人都籠罩進讓人反感的二手煙裏。



面對公共場所的二手煙，大多數人擔心起衝突，選擇忍耐、躲避；但近些年，越來越多人選擇挺身而出，儘管結果往往難以預知，社交媒體上不乏主動勸阻後，被兇狠回懟的經歷分享。

在深圳，總有個別人，旁若無人地點起煙，把周圍所有人都籠罩進讓人反感的二手煙裏。（深圳微時光授權使用）

很多內地煙民視深圳禁煙規定「如若無物」：

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默默忍受了幾年辦公樓二手煙後，周峰終於也決定做點什麼。但他沒想到，這會是一場拉鋸戰。當面提醒吸煙者、和物管溝通、12345投訴、「別抽啦」 小程序舉報……幾個月的抗爭中，他嘗試了所有自認為能執行的辦法，成效有但並不徹底。

二手煙如同那離離原上草，野火燒不盡，春風吹又生。對此，他深感無奈，也深感無力。這是他的故事，也是很多寫字樓裏沉默者的困境。

（以下是他的自述）

緣起

我在深圳南山一家公司待了五年，和大多數辦公樓一樣，這裏有兩個「二手煙重災區」——消防樓梯和廁所。剛來時，整層只有我們一家公司，偶爾有人在樓梯口抽一根，不算太打擾。但隨着其他公司陸續入駐，打工人隊伍越來越龐大，煙民的規模也悄然擴充。

大概是嫌下樓麻煩，不知從何時起，消防樓梯成了默認的「吸煙點」。還有人圖省事，乾脆躲進廁所，邊蹲坑邊抽。記得2023年，一位女同事終於忍不住，在公司群裏吐槽：

既然大家都在樓梯那兒抽煙，能不能請物管（管理處）至少開點窗？煙味實在太濃了！

物管很聽勸，不僅推開了樓梯間的窗，還很「貼心」地放了兩張椅子和一個煙灰桶。於是，一個本不該存在的「室內吸煙區」，就這麼順理成章地上線了。可問題是，按照深圳的控煙條例，室內工作場所本就不該有任何吸煙點，不管是樓梯、男廁還是女廁。

尤其一到下雨天，整層樓窗戶緊閉，煙味瀰漫在整個走廊，竄進辦公室，無處可逃。那種被二手煙「醃入味」的感覺，我想很多人都懂。很長一段時間，包括我在內，許多不吸煙的同事都默默接受了這個現實。但我從小有鼻炎，對煙味特別敏感，一聞就頭暈、嗓子癢，簡直是種折磨。

煙味大的時候，只能重新戴上N95口罩。（示意圖，jonathan-j-castellon/unsplash）

煙味大的時候，只能重新戴上N95口罩，把桌面風扇開到最大，再放上香薰，試圖把煙味壓下去。有段時間，我幾乎對煙味緊張到神經質。只要隱約飄來一點味道，我就立刻衝去關樓梯間的門、死死拉緊廁所門——好像這樣就能把討厭的煙味鎖在外面，也把自己心裏的焦躁稍稍壓下去一點。

後來我尋思，這股對二手煙的厭惡，或許早在小時候就埋下了種子。我父親總愛在家抽煙，我和媽媽勸了多少回都沒用。有一次，他剛在衛生間抽完，整間屋子嗆得人難受。我忍不住抓起空氣清新劑衝進去猛噴，直到香味勉強蓋過煙味才停手。

我知道，煙味早就滲進毛巾、窗簾和牆裏，怎麼噴都清不乾淨。就像煙癮鑽進了父親的身體，不是我一瓶清新劑能解決的。但那一刻，只能用這種方式讓自己好受一點，因為這樣做就能把煙味暫時掩蓋。

隨着時間推移，辦公樓裏吸煙的人越來越多，樓梯與廁所裏的煙味也越來越重。我留意到網上關於二手煙的討論漸漸多了起來，微博、朋友圈、新聞裏，越來越多人開始吐槽辦公室、餐廳，甚至小區電梯裏的二手煙。

更讓我觸動的是，不少普通人選擇不再沉默。碰上二手煙，有人會走上前禮貌地提醒一句，有人悄悄拍下照片留證舉報。這些看似微小卻「帶點勇氣」的行動，正一點一點地把這個長期被忽視的問題推到公眾視野，也在潛移默化中影響了我。在公司被動吸入無數次二手煙後，我覺得自己的忍耐值已經到達極限。今年六月的某個下午，一個清晰又堅定的聲音在心中響起：

夠了，是時候做點什麼了。

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抗爭

在我看來，想要徹底解決室內的二手煙問題，直接去和吸煙者溝通，有時候反而容易引發衝突。情緒上來了，問題沒解決，還憋一肚子氣。所以，最先想到的還是找物管。他們作為樓棟的管理方，哪怕只是控制一下，別讓煙味到處竄也行。第一次溝通的情形，我至今還記得很清楚：

我：「每次樓梯口有人抽煙，我們整個辦公室都能聞到煙味，真的很嗆人。」

物管人員：「可那邊是專門的吸煙區啊。」

我：「但室內公共區域，也能設置吸煙區嗎？」



談話就這樣結束了，沒什麼結果，有些失望，但也沒打算就這麼算了。我想了想，乾脆試試深圳12345平台，指望通過投訴來推動物管整改。

我在平台上提交了投訴。受理速度很快，當天就派單給了衛生健康局。我心裏還小小地期待了一下，覺得這次也許真有戲。然後……就沒有然後了，工單像卡住了一樣，一動不動。那段時間，每天上班第一件事就是點一下「催辦」，同時還警惕着飄進來的煙味。那種感覺，就像是自己在一遍遍敲門，卻始終沒人回應。

等了將近兩個月，衛生健康局終於派人來處理了。監督員來的當天，物管趕緊發通知給整棟樓的公司，只是強調「不能在走廊或洗手池窗戶邊抽煙」，但卻對樓梯口的「吸煙區」，一字不提。我心裏嘀咕：

監督員來這一趟，就只是發個通知？室內吸煙點難道不算問題？

於是，我第二天在12345上，給這個工單打了個「不滿意」，如實說明情況：吸煙點還在，廁所和樓梯間依舊有人抽煙。這次反應特別快，物管當天應該就接到了通知，迅速把每層樓的煙灰桶撤掉了，還擺上了鐵護欄、貼了禁煙標識，並給所有入駐公司重新發了通知。雖然過程有點曲折讓人頗感失望，但好歹是有少許成效了。

我心中暗喜，這下能跟室內的二手煙說再見了吧？室內「吸煙區」剛撤掉的那幾天，走廊和廁所確實很難得的聞不到二手煙味，我心想：總算是能好好呼吸了。可沒高興幾天就傳來「噩耗」，自從樓梯口不讓抽，好些煙民開始在男廁聚集，同事抱怨道：

現在廁所的煙味比之前更嗆鼻。

我發現，躲在廁所抽煙的人，以前會把煙頭沖掉，現在有的乾脆直接扔地上踩扁，給人一種明晃晃擺在那兒「示威」的感覺。連續觀察幾天，我還發現這些煙頭長度都差不多，抽煙習慣相當固定，感覺像是同一個人乾的。

我甚至有點懷疑：這算不算是針對撤掉吸煙區的一種報復？不過轉念一想，可能也沒那麼複雜，純粹就是懶得下樓吧。又過了幾天，消防樓梯的吸煙點又有了死灰復燃的跡象。

物管接到投訴後，反「貼心」地設了一個本不該存在的「室內吸煙區」。（示意圖，minh-ng/unsplash）

無奈

我跟幾個同事吐槽過二手煙這件事，大家也都一肚子火，一邊罵一邊出主意，雖然大多是開玩笑：

「要不你買把水槍，誰抽就呲他！」

「他動手，你就躺下再報警！」



我聽了也只能苦笑，這些「餿主意」聽着解氣，但真操作起來一點也不現實。思來想去，還是得找物管。第二次溝通，物管態度依然很好，但也很無奈地表示：

我們沒有處罰權，建議最好是大家互相監督。

他們還建議我們拍照曝光：「讓抽煙的人自己不好意思」。

聽起來挺有道理，可細想這不就是把問題又扔回給我們嗎？物管沒有執法權是事實，但讓我們自己去監督、拍照，實在有點把「皮球」踢回來的感覺。我能理解物管的無奈，但關鍵是，誰能來把問題解決了呢？後來我在社交平台求助，才發現原來這麼多人都被室內二手煙困擾：

「辦公室有二手煙如何自救啊？」

「怎麼整治在寫字樓廁所抽煙的？」

「救命，公司廁所吸煙臭死了！」



有人建議舉報消防隱患，也有人推薦用「別抽啦」小程序——這是深圳2023年專為舉報二手煙推出的平台。之前12345投訴慢得讓我沒脾氣，這次我決定試試「別抽啦」。拍了幾張男廁煙頭煙灰的照片，我就提交上去了。猶豫半晌，我又在12345上提交了投訴，想着多管齊下。

「別抽啦」的反饋確實快，根據工單，兩天後就有。一個星期不到就派了志願者來。可惜他們偏偏選在周末過來，整棟樓都沒幾個人。志願者和物管在現場轉了一圈、合個影，工單結束。我總共在12345上投訴了五次，「別抽啦」小程序提交兩次，還有一次在消防隱患。

隨着投訴次數增加，男廁裏的禁煙標識也越貼越多：門口、牆上，甚至小便池上方都貼了顯眼的標識。諷刺的是，標識越多，地上的煙灰不少反增。每次走進去，我都忍不住在心裏吐槽：

難道不抽煙就上不了廁所？

其實，辦公樓裏絕大部分煙民是配合的，通知發佈之後，很多都會自覺下樓去吸煙。但總有少部分人，完全不在乎別人，即便室內也照抽不誤。我曾委婉地問過幾個經常在樓道抽煙的人，他們還挺不滿，覺得控煙措施是針對他們、限制自由。說實在的，真沒人想欺負誰，大家只是不想吸二手煙。

不能說投訴沒效果，也不能說物管沒作為，但現實情況就是問題並沒有得到圓滿解決。儘管如此，我還在堅持通過投訴，和那股煙味較勁，畢竟我也找不到其他途徑了。不知不覺間，與二手煙抗爭，又變成個體和吸煙者之間的較量。有同事建議：

要麼在廁所撕破臉吼一嗓子、在牆上貼警告，要麼只能繼續忍。

然而大多數時候，根本見不到吸煙者。一推門，人早溜了，只剩下一地煙灰煙頭，和一股散不掉的煙味，像在默默嘲諷。唯一一次，我撞見一位正在隔間抽煙的男士。當時還特意在洗手池邊等了一會兒，等他出來，我鼓足勇氣上前開口：

「先生，廁所不能抽煙，牆上有禁煙標識。」

「您知道二手煙對別人影響很大嗎？」



他一句話也沒回，眼神躲閃着走開了。那一刻，說真的，我心裏沒有生氣，也沒有委屈，就是深深地無力——明明理在你這邊，卻一點辦法都沒有。

思考

這段時間我一直在想，如果光靠道德勸說就能讓吸煙者自覺，二手煙的問題恐怕早就解決了。可現實哪有這麼簡單？很多吸煙者在室內肆無忌憚抽煙，表面看是素質問題，可往深處想，實則制度和監管還沒跟上。事實上，深圳在控煙方面已經走在全國前列。

早在1998年，深圳就為控煙立法。2019年修訂的《深圳經濟特區控制吸煙條例》，更是將公交站台、地鐵出入口、電子煙都列入禁煙範圍，被稱為中國內地最嚴「控煙令」。而後，深圳又積極探索分類建設無煙場所，2025年6月1日，全國首個無煙場所建設地方標準在深圳誕生。

然而就個人觀感而言，公共場所遊煙、二手煙問題，依然如頑疾一般，屢見不鮮，屢禁不止。有時候真覺得，深圳可以好好向香港、澳門學一學，尤其是僅一河之隔，被稱為「控煙天花板」的香港。

在香港，非吸煙區抽煙直接罰1500港元。2025年，香港在禁煙力度上再加碼，發佈了堪稱史上最嚴的禁煙新規，擴大了禁煙區，從2026年1月開始，連「排隊時吸煙」都要罰3000港元。最關鍵的是，這些規定不只是寫在紙上，是真執行、真罰款。

事實上，除了寫進法規的禁煙區（室內為主），香港在戶外並沒有明確的禁煙規定。有個香港朋友就曾跟我說，其實香港邊走邊抽煙的人也存在，他們統稱這類人為「火車頭」，不過有一點好，室內基本聞不到煙味。但有一點彌補了這個「漏洞」。你可以在戶外抽煙，但一旦被執法人員發現煙灰、煙蒂落地了，那麼你將會因為「亂丟垃圾」被罰款3000港幣。

香港街頭那些帶有煙灰缸的橙色垃圾桶，之所以成為大家常說的「合法吸煙區」，並不是因為只有這裏能合法吸煙，而且在這裏吸煙，不會因為「亂丟垃圾」被罰。這樣一來，就大大限制了「遊煙」，和無處不在的「二手煙」。

部分酒店、餐廳也設置合規的吸煙區。好比有的酒店就提供專門的吸煙房，入住之前可以找工作人員安排。在非吸煙者與吸煙者彼此尊重的基礎上，香港確實達成了某種共識。

回過頭看深圳，就拿我們寫字樓來說，廁所、樓道經常煙霧繚繞。禁煙標識貼得是挺多，可有些人根本不在意，因為他們知道，就算被抓到，也不會怎樣。

投訴渠道是有，但處罰軟，權責在實際問題處理中不甚分明。物管沒有執法權，真正有執法權的人，通常很難現場抓到違規吸煙的人。正如投訴結果一樣：「暫未發現吸煙人員。」

況且就算抓到了，按照深圳控煙條例，第一步也是勸導熄掉，如果不聽，才罰50塊錢人民幣。差不多一包煙的價格，不痛不癢。看到這個內容，我猜肯定有人會反駁：

抽煙是一種個人自由，你有權干涉嗎？

那麼，我想引用哲學家穆勒的話回應：個人的自由，以不侵犯他人的自由為自由。正如深圳衛健委發文中的回應：暢快呼吸是更多人的自由。公共場所吸煙不是吸煙者的自由，而是對非吸煙者的霸凌。

無論是室內二手煙還是戶外的遊煙，大部分深圳人都不想吸，這是對健康最基本的自我保護。拒絕二手煙，不該變成一場要靠憋氣、快走和運氣的「生存遊戲」，這本該是大部分人最基本的權利。

慶幸的是，越來越多人敢於說「不」了，也讓二手煙的問題，被看見、被討論，也被更多人重視。只是，在我看來，不能只指望依靠普通人的「勇敢」來整治二手煙，這既不現實，也不公平。控煙，深圳還需要更努力，還可以做得更多。

注：應講述人要求，文中為化名。

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