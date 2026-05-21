日本醫美診所爆偷拍　40歲員工針孔鏡頭藏鐘錶杯蓋　恐逾10女受害

撰文：TVBS新聞網
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台灣近期醫美診所偷拍連環爆，日本也發生類似案例！一名40歲男子在兩家美容皮膚科診所任職，將針孔鏡頭偽裝在鐘錶、杯蓋，趁女性進行全身裸體除毛時偷拍。警方逮捕他後，在其電腦發現，至少有10名女性的偷拍影片，懷疑還有更多受害者。

日本醫美偷拍狼

日媒《NTV》報導，嫌犯桑高秀輔在橫濱市與川崎市的美容皮膚科診所任職，他趁職務之便，將針孔鏡頭藏於鐘錶、杯蓋等，偷拍女顧客裸體除毛的過程。警方表示，桑高秀輔從預約記錄中，獲取女性的治療日期和時間，並在治療前安裝針孔鏡頭進行偷拍。

日本醫美診所爆偷拍，男員工利用針孔鏡頭拍攝女顧客裸體除毛過程。（翻攝自YouTube@ntv_news）

嫌疑犯作案工具曝光　手段極隱蔽未提防恐難察覺：

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桑高秀輔被捕後，承認偷拍兩名女性，並稱：「我想看她們裸體。」警方隨後搜查其住處，發現被偽裝成鐘錶和杯蓋的針孔鏡頭。此外，桑高秀輔被查扣的電腦中，有數十名其他女性的偷拍影片，警方正在調查是否與桑高秀輔的不法行為有關，懷疑還有更多受害者。

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針孔鏡頭偷拍防不勝防

近年來，針孔鏡頭偷拍事件層出不窮，其鏡頭迷你、難以察覺，同時可偽裝在任何裝置中，導致大量受害者被偷拍而不自知。常見可能安裝針孔鏡頭的位置，包括天花板任何裝置、酒店或診所房間擺設、淋浴間和更衣室等，提醒民眾務必提高警覺。

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