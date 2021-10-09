太陽花學運｜以公民不服從挑戰釋憲失敗　魏揚等7人遭公訴不受理

太陽花學運「攻佔行政院」案纏訟，最高法院今年1月將二審被改判犯煽惑他人犯罪的促轉會前主委楊翠兒子魏揚等7人，以及一、二審都被認定犯損壞公務員職務上掌管之物品罪的李冠伶撤銷、發回更審。台灣高等法院更一審今宣判，魏揚等七人公訴不受理確定，不受理的原因為行政院撤銷告訴，另李冠伶上訴駁回，至於許順治毀損公物仍判有罪。



繼2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，成功佔領立法院後，行政院3月23日夜晚也被攻陷，但翌日凌晨警方即排除群眾。台北地檢署依妨害公務等罪起訴93人，一審僅李冠伶等11人被認定有罪，包括魏揚等人則被認定無罪或公訴不受理。

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高院前審認為行政院不是公眾得隨意出入的場所，且魏揚等7人所為已逾越言論自由保護範圍，當時魏揚在行政院院區內用擴音器向民眾喊話，說出「我要請各位有一個準備，就是這是一場革命，這是一場戰爭，警察不是跟我們玩嘉年華的」等話語，又在臉書上寫下「動員」、「聲援」等字句，被認定煽惑他人犯罪。

高院前審依「煽惑他人犯罪」改判魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治有罪，其餘上訴駁回。

案件上訴最高法院時，公訴檢察官認為，「公民不服從」是政治學概念，不是法律概念，「既然要當殉道者，就不要說自己不違法。」

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最高法院認為，憲法雖未明文規定抵抗權，但台灣民主權的憲政原理，仍應加以承認，人民行使抵抗權的行為，得阻卻違法。最高院指二審沒說明魏揚等人主觀上是否認識所為是煽惑他人犯罪，並以煽惑他人犯罪的意欲實行，而具犯罪故意？客觀上是否符合法定構成要件？最高院以判決不載理由、應調查的證據而未予調查，將魏揚等7人與李冠伶撤銷、發回更審。

當時最高檢察署感到遺憾，指「抵抗權」或「公民不服從」均為台灣憲法或法律所未明文規定的概念，要件及行使時機為何，須有嚴謹定義，允應由司法院大法官審慎思辯之後，作成憲法解釋予以確認，不應僅憑最高法院單一審判庭以過分簡化的抽象描述即予認定。

高院更一審開庭時，魏揚期待真理越辯越明，讓這次判決成為「抵抗權」、「公民不服從」指標性的案例。魏揚稱7年多來一直認為檢方起訴、上訴無理由，當天參與的人不是犯罪，而是阻止台灣通過服貿造成的傷害，既然沒有犯罪，就沒有煽惑他人犯罪一事。

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