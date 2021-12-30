懸賞50萬引網民峰湧助尋英短愛貓　台男：願用錢換人生美好回憶

嘉義市江先生昨天晚間臉書貼文懸賞50萬(編按：新台幣，折合約14.1萬港元)，要找養2年多的英國短毛貓「弟弟」，引發網友暴動，紛紛到他家巷口協尋，他趕緊呼籲不要跑來他家附近找貓；他今上午證實，凌晨聽到家裡養的狗吠，「原來是弟弟回來了！」他跟妻子及家人相當高興，且狀況正常，應該沒受苦難。



江先生說，由於太著急在臉書貼文，電話、地址全都PO出，不只網友全湧入他家巷口，電話一直接到手軟，為了求安寧，只能先說貓找到了，導致有網友質疑是一場騙局，網路還傳出「貓藏在3樓、根本沒出門」說法。

江先生表示，昨晚接受本報訪問後，凌晨突然聽到狗在吠叫，他跟妻子趕緊下樓查看，看到弟弟在抓門，安然無事自己回來，趕緊檢查一下，身上沒有傷痕，應沒受苦，他們家人都覺得相當開心。

江先生說，本來貼文懸賞30萬，沒人理會，所以就加碼到50萬，以他財力絕對沒問題，真有民眾協助尋獲，「就50萬付給他，而且付現金！」

江先生強調，絕對不是騙局，當時要發50萬是真的，以他財力絕對沒問題，且準備付現金，因為用錢換回一段屬於人生幾年間美好的回憶。

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