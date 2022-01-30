台灣外交部發言人歐江安嫁台大教授　竟是一次回頭微笑造就姻緣？

台灣外交部發言人歐江安結婚了，先生為台大機械系教授潘國隆，兩人交往前，歐江安竟曾認為對方是「冒失鬼」。



歐江安與潘國隆今午於台北美福大飯店舉辦婚宴，台灣總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉等官員，以及澳洲、歐洲等地駐台領事到場祝賀，皆未上台致詞。

台灣外交部發言人歐江安與台大機械系教授潘國隆的結婚照。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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歐江安取得美國哥倫比亞大學政治學碩士，潘國隆為美國普林斯頓大學機械與航太工程系博士，兩人透過學校活動認識。證婚人透露，歐江安與潘國隆2019年首次見面，當時並不熟，直到2020年普林斯頓大學在台灣舉辦活動，歐江安以貴賓身分參加，校友潘國隆也與會；活動結束後，歐江安離開會場，隨即更換比較輕便的鞋子，沒想到後面有人叫她的名字。

「江安當時其實是想，怎麼有個冒失鬼在這個場合叫我的名字。她往後看，沒想到在她回頭一看以及微笑，就融化了國隆的心。」證婚人說。據了解，兩人那次有了散步、聊天的機會，才逐漸拉近距離，也發現共同興趣，那就是打網球。

49歲的潘國隆比歐江安年長2歲，但在歐江安口中，潘國隆卻像是個大男孩，平時穿著相當隨性、輕便；歐江安談起先生時，總稱讚他聰明、優秀、專業。歐江安透露，兩人交往後，最常在台大校園約會，最常吃的當然就是台大餐廳了，也因為先生的工作，現在歐江安除了台灣外交部發言人頭銜，還有學生稱她為「師母」。

兩人已於去年七月登記結婚，因疫情延後舉辦婚宴。

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聯合報一周大事1/23~1/29

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