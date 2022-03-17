港人在台重傷或致殘　杜汶澤霸氣代付手術及看護費　受傷原因曝光

杜汶澤日前在臉書透露，一位香港來的許先生在台灣摔傷頸椎，要開刀治療，不過無法負擔手術費用，以及之後的看護費用，有人就TAG他幫忙，因為他目前在英國工作，所以請助理幫忙協助瞭解，之後也承諾會負擔許先生的手術費用及看護費用。



杜汶澤15日在臉書發文提到「日前在臉書上有人tag我，說有港人許先生在台灣發生意外需要動手術，沒有健保，沒有家人照顧」，但他人在英國工作，於請在台灣的助理聯絡社工、醫院的公關部門，了解情況……

代付全部手術費及之後的看護照顧費 其後再貼文解釋受傷經過（點擊閱讀原文全文）▼▼▼

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之後杜汶澤也從英國打電話聯絡上許先生本人，原來他是在浴缸不慎跌倒受傷，由於沒有健保，手術費用要自己全額負擔，但許先生經濟能力有限，醫師透露如果不進行手術，可能會終身殘廢，所以杜汶澤決定幫忙負擔手術費用，還有之後的看護照顧費用。

另外杜汶澤也透露，雖然目前人在英國工作，但是會請在台灣的助理持續追蹤後續，會與醫院社工作保持聯繫，確保一切順利，請大家放心，最後他更表示「香港人，團結唔會被打沉。無論去到那裏，我們都會守望相助！知道很多人願意幫忙，本人作為移民海外的香港人，衷心感謝大家！」

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