台刑事訴訟法強制採尿　憲法法庭今判規定違憲2年內失效

據中央社今日（14日）報道，台灣憲法法庭作出2022年憲判字16號判決，刑事訴訟法有關強制採尿規定違憲，2年內失效；若司法警察期間以非侵入性強制採尿須報請檢察官核准，被告也能在10天內聲請法院撤銷。法庭表示，以器具侵入受採尿者身體私密部位的侵入性方式採尿，嚴重侵害了私隱權，且可能造成精神上屈辱感及心理創傷，也嚴重侵害其免於身心傷害的身體權，甚至可能危害身心健康。



2011年間，一名陳姓男子因施用毒品遭檢方緩起訴處分，惟警方翌年3月接獲陳妻電話稱懷疑丈夫又開始吸毒，於是派員到陳男住處搜索，查獲毒品吸食器。陳男以現行犯被捕，不過他辯稱毒品吸食器不屬自己，否認吸毒，並拒絕採尿，警方遂依刑事訴訟法向檢察官請示，後發動強制採取尿液處分，將陳男送往醫院並綑綁床上實施強制導尿處分，檢驗結果呈現安非他命陽性反應。

陳男因毒品罪於新北地方法院一審被判5月徒刑，得易科罰金。經上訴，二審合議庭認為，刑事訴訟法相關規定違反法律明確性，並牴觸憲法第8條、第22條及第23條等規定之疑慮，裁定停止審判並聲請釋憲。

今日，憲法法庭做出判決，指刑事訴訟法第205條之2有關強制採尿規定，不符憲法正當法律程序原則，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權意旨，應自此判決公告日起，至遲於屆滿2年時失其效力。判決公告前已採取尿液而尚未終結的各種案件，仍依現行規定辦理。

檢察事務官、司法警察官或司法警察在修法完成前依刑訴法第205條之2規定以「非侵入性」方式採取尿液，應報請檢察官核發鑑定許可書，情況急迫時，並應於採尿後24小時內陳報檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應於3天內撤銷。受採尿者得於受採取尿液後10天內，聲請法院撤銷。