重出江湖趙少康︱寶刀未老的政治金童　最像總統的副總統候選人

觀察2024選戰的三組候選人，趙少康的出線令人意外。畢竟在11月24日正式登記前，「藍白合」都是討論焦點，即便外界曾經討論「柯文哲以外」的侯友宜副手人選，趙少康也不在「熱門名單」上。



回顧趙少康的人生軌跡，恰如「政治金童」這個暱稱，年紀輕輕就闖出一番事業。1981年，31歲的趙少康當選台北市議員，並在1985年以選區最高票成功連任，之後又在1987年轉戰台北縣、進軍立法院，推動了1992年的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》三讀通過，趙也在過程當中成了國民黨少壯派代表，得到「政治金童」的讚譽。

1989年，趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議「黨改造運動」。1993年，「新國民黨連線」正式脫黨自組「新黨」，已與國民黨決裂的趙少康擔任第一屆委員會召集人，並在1994年以「新黨巨星」之姿參選台北市長，不過最後棄保失敗，趙與國民黨的黃大洲兩敗俱傷，民進黨的陳水扁因此漁翁得利。

在這之後，趙少康淡出政壇、投入媒體，先是主持《今夜看台灣》等談話性節目，又在1999年收購台灣全民廣播電台，改為專業新聞台News98，並在2006年與友人合夥，取得中國廣播公司百分之96.95%股份，擔任中廣董事長，更在2014年開始錄製TVBS的《少康戰情室》，成為台灣家喻戶曉的政論節目。可以這麼說，不論是政壇或媒體界，趙少康都闖出了一片天。

12月5日國民黨侯友宜（左）、趙少康（右）陣營發布「侯康配」官方形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

只是投身媒體多年，趙少康終究想念政壇。2021年2月，時任國民黨主席江啟臣宣布通過趙少康申請恢復黨籍一案，這是趙少康自1993年離開國民黨（1994年被開除銷黨籍）後重返的第一步，也是趙在1996年1月底卸任立委25年後，重返政壇的第一步。當時趙少康曾表示，不排除參與2021年黨主席選舉、爭取代表國民黨參加2024年總統大選，引發不少關注。2021年，趙少康籌組了「戰鬥藍」，帶領27名立委與45名縣市議員宣布，「蔡英文正把台灣帶向危險的衝突邊緣」、「不惜代價，我們要拿回國家命運的主導權」。

而從結果來看，趙少康雖沒有力爭國民黨2024的總統提名，卻意外在「藍白不合」後，獲得了2024副總統的參選門票，且也無疑是三組人馬中，最加分又最像總統的副總統候選人。

首先，因為反應迅速、口才便給、鏡頭魅力，趙少康具有搶功年輕選民的能力，絕不是如部分分析所說，「只能鞏固深藍基本盤」；接著，趙少康開始頻繁拋出議題與政見，改善了步調溫吞、永遠慢半拍的侯友宜團隊，而這些政見有部分是「戰鬥藍」之前提過的八大主張，例如「推動內閣制」、「大學生免學費」、「志願役軍人加薪」等，其他「戰鬥藍」主張還包括：核一、核二、核三延役，核四評估重啟；恢復特偵組，查辦弊案；廢除通訊傳播委員會（NCC），把52台還給中天；修法重判詐欺犯，迅速執行死刑；只要台海和平，兵役回復4個月，兩岸對等互設聯絡辦事處，地點包括北京、上海、成都、廣州；全面檢討課綱，廢雙語政策等。

可以發現，趙少康是以「兩岸和平」、「民生經濟」、「清查積弊」三大支線為基礎，建構「台灣為什麼需要政黨輪替」的選戰主軸，既明確了侯友宜的政策主張，也最大程度挑戰了民進黨的現行路線。如果「侯康配」真在2024年勝選，「戰鬥藍」的主張能貫徹多少尚不能知，但可以確定的是，趙少康應該會是史上最活躍、也最有政治能量的副總統。

國民黨總統參選人侯友宜（左）7月3日接受趙少康（右）專訪時表示，他接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文污名化的九二共識。（Facebook@侯友宜）

趙少康個人履歷

趙少康 73歲

中國廣播公司董事長兼總經理（請假中）

出生：1950年5月 出生地：基隆市

從政經驗：

政治生涯

1981－1987年 第四、五屆台北市議員

1987－1991年 第一屆台北市立委

1991－1992年 行政院環境保護署署長

1993－1994年 新黨第一屆委員會召集人、第二屆台北市立委

2021年－ 重返國民黨

2023年－ 國民黨副總統候選人

媒體生涯

2000－2004年 主持衛視中文台政論節目《新聞駭客》

2005－2016年 在鳳凰衛視資訊台主持《新聞駭客趙少康》

2014－2023年 在TVBS主持《少康戰情室》