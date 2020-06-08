哲學為了教育（十二・終）教育是全面改變社會的一個方法｜曾瑞明

最後一篇，特別想講弗雷勒（Paulo Freire）的生平和他的哲學，以及他的教育哲學。我在讀教育文憑時竟未聽過這本書，是在教書幾年後才透過朋友認識這個名字。在學校，我也未聞有同工引述這本書的內容。

《受壓迫者的教育學》（Pedagogy of the Oppressed）（Penguin Classics）

但像大家一樣，讀弗雷勒，必定是讀他那本《受壓迫者的教育學》（Pedagogy of the Oppressed）。他批判教育的「堆積」（banking）觀念，讓我了解殖民地教育是怎樣的一回事——就是將指定知識「打包」傳遞給學生的過程——這描述／分析太令人激動了。最近，翻譯了他的《自由的教育學》（Pedagogy of freedom），則好像更能靜心聆聽他的話。好像不過是老生常談，但每句話又好像擊中自己的教學弱點（不是觀課表那種格式）。他經驗滿載，但背後好像有幾座哲學大山做背景。難怪他被稱為現代「盧梭」（但比只說不做的盧梭強多了）。跟杜威一樣，他們是教師，也是哲學家。

盧梭：論述民主制度的浪蕩子

曾經饑餓的弗雷勒

葡萄牙曾殖民巴西，將她的土地和人民當是大肥肉，直到1888年才終結，歷四百年。弗雷勒生於1921年，巴西雖再沒殖民統治，卻處身於1930年代的政治動蕩與經濟危機中。他真切了解何謂饑餓，他曾偷食物，離開學校，但卻與窮人真正有聯繫。這聯繫和關懷，或許你真的要窮過才能建立，可遇不可求。他後來在巴西 Recife 這地方，得到好心校長減免學費，才完成了小學和中學，最初他是教葡文（殖民遺產），後來才學法律。

弗雷勒（Paulo Freire）（Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány）

弗雷勒最為人所知的，是1947年在巴西東北部教導農民和工人識字。巴西人長期當殖民者的奴隸，故識字率甚低。他們的生命預期也很低，男的只有18歲，女則只有32歲。超過一半人不識字，看來不算什麼。當弗雷勒26歲，他就在中學教語言，但他的教法是不只教語言，而是把教語言視作「社會全面改變」的一個方法。教巴西農民識字，就不僅僅是分辨符號，而是幫助他們對自身文化脈絡的理解。這樣做看來不算什麼，但啓蒙的教育永遠是危險的，弗雷勒竟然被叛軍捉拿，被勸喻離國，後在智利流亡，直到25年後他才能夠回家。不論是西方社會的專制主義者還是極權主義者，他們都希望令教育工作者沉默。在民主的社會，即使未至於以這些行動打壓，但對於敢批評的教師，都有被邊緣化的危險。這是我們香港教師今天也可以理解到的。

反壓迫的教育哲學

弗雷勒深受馬克思和黑格爾影響，但存在主義、現象學、人文主義、馬克思主義和基督教各種思潮，也對他影響甚深。弗雷勒的概念「批判意識」（Conscientização），跟馬克思的階級意識相似，是人意識到自己的階級、種族、能力等等。弗雷勒特別受〈關於費爾巴哈的提綱 〉（Theses on Feuerbach）那「哲學不是詮釋，而是改變世界」的看法影響；在馬克思的哲學裏，理論與實踐也是合一的，這也可見於弗雷勒常強調實踐（praxis）可見。

另一個影響弗雷勒是 Anísio Teixeira，他曾是杜威的學生，抱持著教室能夠改變社會的理念。存在主義則影響了弗雷勒著重選擇和做決定的看法。法農的看法則為他提供了對殖民的抗爭經驗。

法農：白面具底下的黑皮膚

弗雷勒批評「堆積」式的教育——教師要求學生被動地接受、牢記教學內容，而他擔憂這一種教育模式會令學生成為「受壓迫者」（the oppressed）。在這情況下，學生就像一個被餵養的客體，沒有自己的身份、思想，只能單向地接受由控制教學內容的「壓迫者」所建構出來的「社會現實」，沒有能力對社會現況進行批判及作出改變。弗雷勒提出一種對話式的教育，師生共同地去建構、克服原有的理解——這是一種黑格爾式的看法。但正如斯坦利・阿羅諾維茨指出，弗雷勒的作品「慘受各種善意的教育學家的誤讀，把他的作品理解為『出色的方法學』，一種給老師培訓漠不關心的學生的最佳方法的手冊。」

哲學為了教育（十一）那些我們沒有學過杜威所教的｜曾瑞明

現在提供「自由教育」的教師，是一個拿著咖啡杯、行行企企的協助者（facilitator），最後給學生一些 MEMO 寫寫，然後大家各自吃飯。但整個過程卻忽略了最重要的一點：在課室的對話內容和目的皆是社會性的，也是為了個人的改變。在弗雷勒的教育哲學裏，只要有兩個學習者對話，教育就可以發生；他們有一共同的目的，就是探索大家知道什麼、大家可以教些什麼，並且以自我作為在世界的行動者的反思。沒有這向度，就不是弗雷勒的教育學，而只是燈火明亮的教育商業的一個賣點而已。但這也啟發我們，教育可以不在課室，不在學校發生，在人與人之間的相互啓發和共同探索中，也可以出現。

弗雷勒《自由的教育學：倫理學、民主與公民的勇氣》Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage（Rowman & Littlefield Publishers）

新自由主義下未來教育的路

如今，能夠左右教育的不是左，而是右，新自由主義的看法如律令一般操控著我們。弗雷勒的理論作為第三世界的土壤產物，跟第一世界的脈絡構成聯繫，他在《自由的教育學》（Pedagogy of Freedom）說︰

「我並不對那些悲觀的人動怒，但我因他們喪失了他們在歷史的位置而感到傷悲。有太多的命定論在我們身邊。無法動搖的命定論意識形態跟它那輕浮的後現代實用主義，強調我們對社會——歷史跟文化現實的前進無能為力，因為世界就是如此。當代最主導的命定論就是新自由主義，它令我們相信全球性的大量失業在世紀末裏是無可避免的。由此種意識看，教育實踐的唯一出路是，讓學生適應那無可逃避的，那不能改變的。在這種觀點，最重要的是技術訓練，去讓學生去適應、去生存。」

我們不但是在幫助學生就業而已，而是要讓他們看到改變的可能。香港的教育已陷入險境，但我們比起弗雷勒的困境，也未必算得上什麼。創造希望，不認命、尊重學生，大概就是我們能走下去的關鍵吧。

【曾瑞明｜哲學為了教育】全系列文章：

【來稿不代表01哲學立場】

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