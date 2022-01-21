由蟲書演變至兵器上殳書　「鳥蟲篆」為何被誤會為不祥書體？

鳥蟲篆一直都給人高深莫測的感覺，所以這次我們寫篇小文章跟大家從考古、文化、制度角度講講鳥蟲篆。由於行文比較長，所以我們會分上下集介紹一下鳥蟲篆歷史。

作者：張錦發︱原圖由作者提供



「婕伃妾娋」相傳為趙飛燕玉印

講起鳥蟲篆，一定少不免提及一枚東漢時期玉印——婕伃妾娋。這枚玉印線條婉轉、點撇皆做鳥頭，充滿藝術感，所以以前很多人都覺得鳥蟲篆就是把篆書加入鳥、龍、魚作裝飾的書體。

我們首先要知道「 婕伃妾娋 」的意思，婕伃是後宮嬪妃的其中一個職級，比貴妃略低，妾字是女子的謙稱，與男子自稱「臣」一樣， 娋就是名字，也有人認為娋其實就是姓氏趙。

明清時期，藏家將「婕伃妾娋」讀為「婕妤妾趙」，指玉印主人是漢成帝寵妃婕妤趙飛燕，這個玉印有名人加持，當然聲價百倍。直到清末山東藏家陳介祺重新考釋這枚印章以後，大家才意識到這枚印並不是趙飛燕的印，雖然沒有了名人背書，但這枚印也是一枚不可多得的珍品，因此歷來有不少名人都收藏過它。

可惜這枚印的藏家大多不能善終，比如嚴嵩、項元汴、龔自珍，所以論者多以為不祥。

「婕伃妾娋」

除了不少人認為「婕伃妾娋」不祥外，更有甚者認為鳥蟲篆這種書體不祥，東漢時山河日下，戰亂頻繁所以鳥蟲篆興起，民國又是風雨飄搖，所以鳥蟲篆又再復興。於是大家把亂世與鳥蟲篆畫了一個等號，覺得世道光怪陸離，鳥蟲篆才會興起。

其實不然，首先鳥蟲篆是一個複合的概念，按照今天的人理解，有鳥頭、獸首、龍頭、魚等動物裝飾筆畫可以算鳥蟲篆，沒有動物裝飾筆畫，但盤旋屈曲如蚯蚓也可以算是鳥蟲篆。

越王劍銘文一反傳統書寫習慣

「越王州句劍」（釋文：越王州句，自作用劍）

如果放在先秦兩漢，印章上的蟲書鳥跡固然是鳥蟲篆，但兵器上的「殳書」也不可忽視，《說文解字》說「秦書有八體：四曰蟲書；七曰殳書」。東漢許慎歸納古文字，其中就有「蟲書」、「殳書」兩種，其實兩者關係頗大，從出土文物來看，其實「殳書」也有不少作鳥蟲篆。比如近年出土「越王勾踐劍」、「越王州句劍」，前者應該很多朋友聽過，後者比較少人知道，兩把銅劍身上面的鳥蟲篆非常有意思。勾踐劍身銘文直書，字形屈曲錯落，有鳥蟲裝飾，算是比較典型的鳥蟲篆，州句劍更有趣，它是直接把銘文打橫鑄造，一反中國人傳統直行書寫習慣，與其說是文字，更像是裝飾符號。

除了兵器上的「殳書」外，其實很多秦漢的陶文、瓦當也有鳥蟲篆。

比如下圖漢瓦當「永受嘉福」、「樂未央萬歲安親千秋單于和」，就是鳥蟲篆，兩者雖然沒有鳥頭、龍首，但筆筆盤旋扭曲如蚯蚓，這也是一種典型的鳥蟲篆結構。

此外，曹錦炎、施謝捷的《吳越文字徵》亦可以見到大量不同年代的鳥蟲篆，而且不限於印章，從鐘鼎、兵器到印章、瓦當，一應俱全，從目前出土文物看，南方看到的鳥蟲篆的確比北方多，考其原委，估計多是戰國時候，楚、吳越等國的文化特色所致吧。

所以按制度史理解，鳥蟲篆只是其中一種篆體，從戰國到漢代都一直有流行，與時代盛衰沒有必然關係，不能說看到亂世就有鳥蟲篆興起。

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（本文標題為編輯撰寫。本文不代表01哲學立場）

作者簡介︱張錦發，樹仁中文系、復旦古籍所碩士，經營獨立文房，目前在進行青銅鏡研究。

