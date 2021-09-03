「杯」最初只屬古代平民飲器　上等人用哪些器具飲酒作樂？

「杯」是大家日常飲用工具，是最常見的物品。可是，原來嚴格來說「杯」這個字要到戰國時代才出現，那麼古人用怎麼飲水？又熟知中文的朋友，有沒有留意古代不少盛水或酒的器皿，如「角」、「觚」、「觶」、「觥」、「觴」等，都與「角」字有關？這次我們為大家從「 杯」尋找有關中華文明的餐飲文化變遷。



「杯」又作「桮」、「盃」，主要是木制的飲器，這個字要在戰國後期的文獻才出現，被確認為屬「杯」的遺物也只有戰國以後的玉、銀、銅、陶、漆器（石器時代出現了形狀與後世酒器相似的「陶杯」，可視為「杯」的雛型），漢代許慎在《說文解字》指「桮，㔶（《說文》解這字為「小桮」）也。」清代段玉裁解這句指「古以桮盛羹，桮圈是也。」戰國時代成書的《孟子●告子上》載告子和孟子辯論時說「性，猶杞柳也；義，猶桮棬也；以人性為仁義，猶以杞柳為桮棬（譯：人的本性好比柳樹，義理好比杯盤，把人的本性作為仁義，好比用柳樹來製成杯盤一樣。)」，「杯」可能就是「桮（杯）棬」的節縮形式。

那古人不會用「杯」盛水飲用？當然沒可能，有觀點認為杯是先有器物，再慢慢演化出「杯」這名稱，指用來盛載液體或流質食物，呈圓形而結構較簡單的常用器皿。

漢代南越王墓出土玉杯(搜狐)

最早天然飲器來自動物

我們現在泛稱的「杯」，在商周重禮儀的時代，不同飲器按不同外形而有不同名稱，當時用來做文字紀錄的媒介如甲骨和青銅器都屬貴重品，只有貴族才有資格在上面刻寫紀錄，所刻因而多與禮儀之事有關，只有貴族所用的飲器才能留有紀錄；有可能平民百姓用的木制器「桮」，只是尋常生活用品，所以不在紀錄之列，要去到較廉價的書寫媒介竹簡出現後才能有紀錄。

那麼我們看看最早期貴族所用的「杯」是怎樣？

古代飲用器具多從「角」，大家常見的「爵」也叫「角」、「觥」，最先也是用兕角做成的酒杯。出土的飲器「角」又與「爵」類似，只是同型而無「柱」、「流」與「尾」等部位而已，這些古代飲器都用上「角」字或與「角」有關聯，反映上古的飲器都是由獸角，主要是牛角發展而來。在未發明飲器前，「角」是天然的飲器，後來「角」加以改良使其便於放置，以其為原型演化成其他飲器，例如加了兩隻腳和兩柱，讓兩腳與本來的角尖演化為三足的「爵」；而「角」加了底座成「觚」、鋸後加了底檔成為「觶」、橫置後成為「觥」。(1)

那古代酒器總稱的「爵」是怎麼？

「爵」字的字形演變（zdic.net）

「爵」是商周時代貴族用的酒器，也是當時的禮器，用來表示身份象徵，「爵」也借代指身份，所以又有「加官晉爵」這說法。

而作為酒器的「爵」是指一種前有長「流」，後有尖「尾」，旁有把手的「鋬」，上有兩柱，下有三腳的特殊形態的酒器。爵的名稱定自宋朝，時人取雀的形狀和雀鳴之義。(2)有一種觀點認為，「爵」的設計，在商周年代要用極複雜的技術才能打造出這種外形，當時人仍然執意於這種外觀，或與其文化有關：商人相傳是玄鳥之後，東方一帶的氏族亦多以鳥為圖騰，爵的鳥形形狀可能與這種文化背景有關。(3)

「爵」各部位說明。(網上圖片)

爵雖然是飲器，但其設計上有兩柱，腹下有三足，其實不便飲用。爵主要是煮酒器，兩柱是當爵受熱時用手或工具把它舉起，倒酒往其他盛器上，或稍溫後才拿來飲用。

商代人因為飲器中毒？

商紂(電視劇《封神榜》劇照)

商人文化好酒，文獻經常載商人有嗜酒習慣，貴族墓葬也有爵等大量酒器陪葬。1969年美國弗利爾美術館化驗30件商代青銅酒器，發現青銅器中平均比例為銅77.2%、錫12.5%、鉛7.2%。根據科學研究，合金中的鉛較易溶於酒，如果熔液中鉛的含量達到7%至20%而經常用來飲用，可引起慢性中毒。甲骨文中有商人酒疾的紀錄，《史記》又說商代末代君主商紂晚年性格暴虐，舉止反常，一反年青時的才俊有為，因此有說法認為商紂可能也是中了鉛毒，而一反常態！

戰國時期，上述一類酒器逐漸失去禮器的作用而一再簡化，有些也不再制作，漢代開始酒器定型為四大類：貯酒器（壼）、盛酒器（樽、罍）、取酒器（杓）和飲酒器（杯、觴）。古時盛酒飲器泛稱「觴」，唐時，杯已成為主要飲酒器，因此斟滿酒的酒杯也借稱為「觴」，李白有詩句「欲行不行名盡觴」（《金陵酒肆留别》），便是指與人臨別難捨之時要喝乾杯中酒之意。

註解：



（1）王鳳陽《古辭辨》

（2）容庚 張維持《殷周青銅器通論》

（3）許進雄《古事雜談》

【延伸閱讀：左民安《細說漢字》節錄】



圖片來源：zdic.net

這個「公爵侯爵」的「爵」字本為象形字。①是甲骨文的形體，就像古代酒器的形狀，下有足，用以溫酒或盛酒，盛行于商代和西周初期。②是金文的形體，更像酒器的形狀，其右邊又增加了一隻手。③是小篆的形體，其下部訛變為從「鬯」（古代祭祀用的一種酒），變得相當複雜。④是楷書的寫法。

《說文》：「爵，禮器也。象爵之形。」許說正確。「爵」字的本義就是「酒器」，是一種「禮器」，如《左傳•莊公二十一年》：「王與之爵。」也就是說：王給了他一件酒器。「爵」由「禮器」引申為「爵位」，如《禮記•王制》：「王者之制祿爵，公、侯、伯、子、男，凡五等。」《韓非子•定法》：「官爵之遷與斬首之功相稱也。」意思是：官位的提升是與殺敵的功勞相稱的。至於《孟子•離婁上》中「為叢驅爵」的「爵」，若理解為禮器那就錯了。其實，這裡的「爵」是「雀」字的通假字，原話的意思是：替樹林趕來鳥雀。這裡的「爵」必須讀作què。

請注意：古書中常見的「爵室」一詞，不能理解為有官爵的人所居之室，而是大船上的嘹望室，如《釋名•釋船》：「又在上曰爵室，於中候望之，如鳥雀之警示也。」

器，按《周易‧繫辭上》所言，「形而上者謂之道，形而下者謂之器」。器物如杯，這種簡單的單一體成型工具總在手邊，但又有否注目留意過？

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