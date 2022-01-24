民國工藝︱細數歷代篆刻名家　鳥蟲篆刻印彰漢代遺風成藝壇風尚

近代最先對鳥蟲篆有興趣的人除了古文字學者外，恐怕就是篆刻家了。明清之間學者逐漸開始有意識地收集印譜，大家看到的古印愈來愈多，因此也有不少人臨摹古印，明代後期的汪關就是比較成功地把鳥蟲篆融入石印之中，其時距離篆刻家「祖師爺」文彭不過數十年，所以可以說篆刻興起不久，就有人以鳥蟲篆入印。汪關所刻幾個鳥蟲篆非常成熟，雖然是鳥蟲篆，但是佈局穩重，而且明顯從漢印裡面取材，所以非常耐看。

作者：張錦發︱原圖由作者提供，本文為作者鳥蟲篆系列文章下篇。



汪關印蛻

汪關以後，鳥蟲篆的發展一直停滯，直至相隔三百年，民國的篆刻家們開始在鳥蟲篆上下功夫，使其大放異彩。這些名家中又首推方介堪，介堪是趙叔孺弟子，陳巨來同門，擅長漢玉印和鳥蟲篆印風，其篆刻功力深厚。

故宮博物院院長馬衡盛讚為「無一字無來歷」，趙叔孺對其印學功底極為欣賞，曾語人：「可談印者，唯介堪一人 」。方介堪更為張大千刻印多枚，彼時有「張畫方印 」的美譽。

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論方介堪的鳥蟲篆，必須要講一枚印「俏也不爭春」。這枚印脫胎自「婕伃妾娋」，點畫清朗，雖然盤旋屈曲，但不失法度，也比較容易看懂。從方介堪的印看來，他的鳥蟲篆有兩大特徴：看得明白、脫胎古印。看得明白是指方介堪的刻印佈局工穩，鳥蟲符號裝飾得宜，稍加訓練即可看得出是寫什麼字。脫胎古印就要看他刻給丁輔之的「丁輔之印」，這枚鳥蟲篆明顯就是取材漢代鳥蟲篆玉印，氣息高古，把它放在古璽之中怕是也不容易分出來。

方介堪以後以鳥蟲篆聞名於世的當數韓天衡、吳子健二君。韓天衡是方介堪的學生，相對其老師，他在鳥蟲篆的探索上走得更前，裝飾性更強，擅長將龍首、魚身融入筆畫之中，點畫多是幼而挺拔。吳子健則是陳巨來學生，走的是高古一路的鳥蟲篆，筆畫之間有斷裂位，均是帶給觀者一種蒼莽古樸的氣息。

除此以外，不少名家都有涉獵鳥蟲篆，如時下非常受歡迎的黃牧甫，便有兩枚「若瑚私印」作鳥蟲篆，廣東代表鄧爾雅也有枚鳥蟲篆「萬千之印」，所以整體來說，從清末開始，鳥蟲篆在藝壇可謂大放異彩，儼然成為一種風尚。

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（本文標題為編輯撰寫。本文不代表01哲學立場）

作者簡介︱張錦發，樹仁中文系、復旦古籍所碩士，經營獨立文房，目前在進行青銅鏡研究。

