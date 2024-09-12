Jeffrey Sachs訪談 · 三 ｜左右翼同台「會師」批判美國外交政策

畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院，知名大V兔主席就這場薩克斯（Jeffrey Sachs）與美國著名右翼/MAGA媒體人卡爾森（Tucker Carlson）的訪談進行了分析——為何這場訪談值得關注。其所代表的美國進步左翼和民粹右翼在一個流量巨大的媒體平台（Tucker Carlson）上的「會師」擦出了怎樣的火花，而這背後兩方又是如何相互利用、各取所需。以下轉載自兔主席文章。



首先，需要知道卡爾森：民粹右翼/MAGA的意見領袖，對特朗普也有重要影響。卡爾森不是一個普通的媒體人，而是美國民粹右翼/MAGA的重要意見領袖，一能發現、引導、影響議程、敘事、觀點，二能觸達MAGA基本盤，三對特朗普及其身邊人（MAGA上層）有直接的影響力。他的觀點和看法往往能夠把握MAGA的精神內核、心理、情感，和特朗普相互呼應、相互印證、相互影響、相互迴圈，最終轉化成民粹右翼/MAGA共和黨的政策，最終影響美國的政治走勢。

進而需要瞭解民粹右翼/MAGA：懷疑美國精英政客，反感干預他國事務，信奉「孤立主義」：民粹右翼/共和黨MAGA一個極為重要的立場觀點是認為美國華盛頓政客、精英、外交、軍事、情報部門官員及相關的「深層國家」/官僚體系（deep state）常年和軍工聯合體及大企業大資本聯合，對內不幹正事，不顧國內老百姓死活，天天操心如何在國外製造衝突、發動戰爭，不惜將美國帶到邪路上（第三次世界大戰與核戰爭）。作為美國特色的民粹思想，其中也包含了對政府根深蒂固的不信任和敵視。

卡爾森並非一個普通的媒體人，而是美國民粹右翼/MAGA的重要意見領袖，對特朗普及其身邊人（MAGA上層）有直接的影響力。(Getty)

具體而言，MAGA反對美國歷年在外國發動的戰爭，反對美國在俄烏戰爭上過度援助烏克蘭，崇尚的是「孤立主義」（isolationism），即希望政客重新把注意力放回美國國內，不要在海外繼續勞民傷財。卡爾森高度認可這種觀點，也是這種觀點的主要傳播者，一定程度上幫助影響、塑造了特朗普/MAGA的外交思路。今年2月份，卡爾森跑到莫斯科去，對普京進行採訪，也是為了提供平台，讓普京直接輸出俄方觀點。

卡爾森之所以請薩克斯來，不是因為薩克斯和MAGA在各種問題上的政見一致，而是在美國軍事外交問題上存在交集。薩克斯是一個典型的進步主義左翼，批評新自由主義經濟，支持全球發展與扶貧（消滅經濟不平等），關注可持續發展與氣候變化，關注全球醫療保健與衛生事業等。在國際問題上，他支持全球治理、多邊主義，反對美國通過軍事、外交、經濟手段等實行的霸權主義。薩克斯經常在公開場合直言不諱地批評美國外交政策，並説明提供俄羅斯和中國視角（在美國，他是難得敢公開「為中國說話」的人）。也因為如此，他經常被反對者說成是莫斯科和北京的「喉舌」。在國際問題的政治譜系上，薩克斯屬於典型左翼，且這些年越來越做「左」，在批評美國霸權主義上已經有點喬姆斯基（Noam Chomsky）的架勢。

很有趣的事，不共戴天的進步左翼和民粹右翼的「會師」，於是就出現了這樣的奇怪畫面：一個進步主義左翼公共知識份子來到一個民粹右翼/MAGA意見領袖的平台上，兩人一唱一和，公開抨擊美國的軍事外交政策、華盛頓政客與精英、「深層國家意識形態」（deep state ideology）及大企業大資本。民粹右翼和進步左翼雖然出發點不同、價值立場不同、底層邏輯不同，甚至可以說是「不共戴天」，但對美國軍事外交政策得出的診斷和結論卻是一致的。結果，兩派在卡爾森的平台上勝利「會師」。

薩克斯的「中國故事」對不少美國人而言有「煥然一新」的觀點。(Getty)

薩克斯和卡爾森在「會師」中各取所需：作為進步左翼，薩克斯希望透過卡爾森的平台，輸出他對美國外交政策的批判，把民粹右翼聽眾轉化為某種反對美國霸權的政治力量；作為民粹右翼，卡爾森希望利用薩克斯的豐富知識和獨特視角，提供更多華盛頓精英和「深層國家」把美國「帶到邪路上」的炮彈，為MAGA反對建制精英政治、在軍事外交上尋求孤立主義提供更多的依據。應該說，兩人都在實現自己的目標。

特別是薩克斯主動帶入中國問題。訪談中，卡爾森最熟悉同時也最希望聊的問題是烏克蘭/俄羅斯、中東/伊朗等，但可以看出來對中國問題並不那麼熟悉；薩克斯談了很多關於烏克蘭、中東和美國外交歷史（從冷戰到CIA），但背地裏更希望談論的是中國，因為他深知道，大歷史來看，烏克蘭都只是插曲，美國未來幾十年最大的問題是如何處理和中國的關係。中國在議程中的位置其實遠遠比俄羅斯、烏克蘭、以色列、伊朗等重要。他的策略是，借着烏克蘭說中國，既然民粹右翼/MAGA已經能夠看清楚俄烏問題的本質，那麼按理說也不難看清台灣問題及中美關係的本質。

薩克斯屬於典型左翼，在批評美國霸權主義上已經有點喬姆斯基（Noam Chomsky）的架勢。(Getty)

薩克斯的「中國故事」有「煥然一新」的觀點。卡爾森認真聽取了薩克斯的表述，沒有打斷，沒有提出質疑。可以看出來，和大多數美國人一樣，這部分內容對他來說是比較陌生的，是第一次聽說，應該也會覺得很有意思。Sachs的輸出應該說是比較有效的，抓住了卡爾森和MAGA受眾的敏感點和興趣點。

事實上，在美國為中國說話是「難能可貴」的。應該說，在今天這個環境下，能在美國的公共平台上如此直言不諱地表達、分享、討論中方視角是非常罕見的，而且出現在Carlson這樣一個最有影響力的MAGA平台上，這種向上指向特朗普/共和黨MAGA上層，向下指向民間的MAGA基本盤（約一半的美國民眾），給他們提供了一種與華盛頓精英完全不同的對華視角。在兔主席看來，可以這麼認為，在中國問題上，只要能對卡爾森個人形成一定的影響力，改變他的看法，最終也有可能影響到特朗普和MAGA基本盤對中國的看法。

「中國問題」的功能也非常奇特，華盛頓之內，兩黨精英/建制派政客不共戴天，唯一能取得共識的問題是中國，通過「暴打熊貓」實行「團建」；華盛頓之外，進步左翼和民粹右翼也是不共戴天，進步左翼被稱為社會主義/共產主義，民粹右翼被稱為法西斯主義。左右兩派居然也有可能在中國問題上形成一致，即通過反省美國的對台政策，批判華盛頓精英把美國「帶上邪路」的行為。這確實是一種奇景。

明確的是，民粹右翼/MAGA考慮的最終還是美國利益。要指出，共和黨/民粹右翼/MAGA都是美國利益至上者（American First），只關心美國自己的利益。所以，他們並不是中國的「朋友」，對中國沒有特殊的興趣，對中國沒有天然的「好感」，不會上來就和中國「共情」。他們也無意研究和瞭解中國。而且，在經濟問題上，他們很可能認為中國是美國的極大挑戰，「搶走了美國的工作機會」，美國必須加強和中國的經濟競爭。

卡爾森的觀點和看法往往能夠把握MAGA的精神內核，或有可能最終轉化成民粹右翼/MAGA共和黨的政策，最終影響美國的政治走勢。(Getty)

歸根結底，他們關心的是美國的利益，是自己的利益。對他們來說，對中國價值的衡量完全取決於其對美國利益、對MAGA基本盤利益的影響。他們之所以願意花點時間聆聽有關中國的事情，也在於他們極其懷疑、反感、敵視美國政治精英的軍事外交政策，擔心華盛頓在「憋各種壞」，最終在台海複製俄烏衝突，甚至引發第三次世界大戰和核戰爭。

傳統美國兩黨政治精英對薩克斯的不屑一顧。傳統的華盛頓兩黨精英會怎麼看薩克斯的講話呢？自然是氣急敗壞，說薩克斯是北京和莫斯科的喉舌。但他們無法阻止這些觀點和內容開始通過卡爾森，首次進入美國一半民眾的視野——正像他們不可能通過主流媒體影響一半以上美國民眾對俄烏衝突的看法一樣。

民粹右翼/MAGA共和黨反而更有可能在吸收薩克斯的觀點之後轉化為具體政策。大選在即，再比較一下民主黨（拜登—賀錦麗—沃爾茨）和MAGA共和黨（特朗普—萬斯）。目前的民主黨候選人及幕僚更加接近華盛頓精英/建制派/「深層國家」以及軍工聯合體，對俄羅斯、對中國持有的是華盛頓主流的一貫看法。相比之下，特朗普的MAGA共和黨作為一種反體制力量出現，一定更容易接受薩克斯/卡爾森的觀點。換言之：特朗普的MAGA共和黨從上到下都更容易相信，美國不應該在台海問題上和中國挑起爭端。再次強調，這並不因為他們是中國的朋友，不因為他們對中國有任何特殊好感，純粹只是他們希望改變美國一貫的軍事外交政策，偃旗息鼓，對外奉行孤立主義，將注意力返回美國國內，先從南方邊境開刀，解決美國國內問題。

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2024年9月9日發表文章《借台灣問題批美國外政：美國左、右翼的奇特「會師」》，《香港01》獲授權轉載，將分成三篇刊出，此為第三篇。

