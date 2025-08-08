張登及談特朗普・一｜關稅戰可打75分　但美國考試還沒結束

8月1日前夕，新一波「對等關稅」（reciprocal tariffs）結果陸續公布，部分國家在維持自主、拯救市場的兩難中掙扎前行，正如美國也在彰顯影響力、透支國家威望的天平上來回擺盪。8月6日，特朗普（Donald Trump）又公布針對半導體的新關稅：在美設廠即可免稅，否則將被課徵100%的高稅率。顯然，這場掠奪的結構雖已成形，卻遠還沒有走到終點。



而從更宏觀的視角來看，不論是4月以來的關稅戰，又或是面向中東、俄烏戰場的驚人政策，這次的「特朗普主義」（Trumpism）與上次相比，力道明顯增強。當然，被稱作「深層政府」（Deep State）的建制派精英依舊存在，特朗普也因為無法擺脫美國長期的政治慣性，導致了「TACO」（Trump Always Chickens Out）嘲諷的如影隨形。



但無論如何，「特朗普主義」確實衝擊國際秩序，新型態的中美俄互動也在一片混亂中醞釀成形：面向台海問題，特朗普似乎不避諱把台灣當成中美談判籌碼；但面向俄烏前線，川普似乎又有意迫使烏克蘭「顧全大局」，好讓美國操作「聯俄制中」。而在全球南方崛起的時代背景下，這段博弈又與中小國家的戰略對沖相糾纏，展演了「新冷戰」與「多極化」的相互拮抗。



展望未來，國際格局似乎帶有舊印記，卻又好似煥然一新。針對「特朗普2.0」的未來脈動，《香港01》專訪到台灣大學政治學系教授張登及，探討特朗普主義如何牽動美國對外政策，又將如何影響中美俄互動，進而形塑新時代的全球秩序。系列報道共四篇，本篇為第一篇，聚焦特朗普關稅戰的發動背景與實際收穫。



台灣大學政治學系教授張登及。（資料圖片）

半途而廢的「關稅戰1.0」

談到關稅戰，張登及首先指出，「特朗普本人很喜歡算帳」，關稅戰其實來自特朗普當總統前，與各種生意對象交手所累積的經驗，也就是通過高壓式的談判、有時加上虛張聲勢，來迫使對手在短期內讓步，讓自己收穫超額利潤。

張登及回顧，特朗普擔任總統後，其實在第一任期就已對中國發動類似進攻，正如當時特朗普也重整了北美自由貿易區、退出奧巴馬（Barack Obama）推動的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），「特朗普並不贊成多邊互惠的貿易結構，而是想在雙邊談判中，讓美國佔據絕對優勢地位，接著向對手施壓。」

但張登及也指出，特朗普第一任期的「深層政府」、其實也就是其他專業官僚，並不贊成特朗普開啟多個戰線、甚至打擊自身盟友，再加上新冠疫情從2020年開始來勢洶洶，特朗普「關稅戰1.0」最終也就沒有徹底落實。「於是進入第二任期，特朗普等於是故態復萌而且變本加厲，完全不考慮任何多邊架構，例如世界貿易組織（WTO）現在已經基本癱瘓，沒有任何作用。」

張登及再提到，關稅戰其實不只來自特朗普樸素的雙邊高壓交易式談判，更與幕僚意見有關。例如特朗普政府的高級幕僚納瓦羅（Peter Navarro），就曾經寫過圍繞關稅與貿易的政策文件《公平貿易的案例》（The Case for Fair Trade），建議用關稅戰重建更廣闊的全球貿易秩序，而且這個秩序對美國絕對有利。

張登及接著總結關稅戰兩大重點：第一，特朗普反對多邊、而且反對「搭便車」（free rider），認為多邊架構下的國際互動會產生大量「搭便車」問題；第二，特朗普希望重塑全球貿易秩序，要建立「後WTO時代」下、重新以美國為中心的國際貿易結構。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

「關稅戰2.0」的多重目標

因此談到「關稅戰2.0」的目標，張登及表示，最樸素、最直覺的目標，就是特朗普通過雙邊的高壓絕對優勢談判，直接收割稅收，並且不斷宣稱自己又替美國賺了多少，「特朗普把關稅當成賺錢的方法，這跟他過去做生意沒有不同，就是要別人付出。」

張登及補充，「對等關稅」（reciprocal tariff）的「reciprocal」其實也有互惠意思，但特朗普的「對等關稅」根本毫無互惠內容，甚至連談判都是不對等的，「坦白講每一個關稅談判、包括與歐盟這種大國的談判，每個都是不平等條約，甚至不是條約，而是一種行政性壓迫。」

張登及解釋，如果真的是對等條約，其實後續還要經過國會程序，「但這次特朗普與各國談的，其實就很像行政協定或備忘錄，而且開出來稅率是多少，各國還沒有經過國會批准、後續立法程序就必須買單了。」張登及表示，特朗普自己也不管國內程序，雖說共和黨佔據「弱多數」的國會還有反對聲音，想要引用法律來節制特朗普的關稅權，強調關稅權是國會的權力，但特朗普基本上不管。

張登及強調，特朗普的稅收組合拳，基本上就是對內減富人的稅、施一些小惠給中低收入者，例如小費不課稅；對外則利用關稅來賺錢，並也不斷招搖宣稱，自己又賺了多少等等。而關稅戰收割他國財富本身，其實就是特朗普開帳單、各國開支票，而一開支票就是負債，美國就成為債主。

張登及接著指出，特朗普又藉關稅戰附加各種條件，也就是威脅各國，不想被課高關稅，就必須在其他領域讓步，例如技術轉移、或是直接投資美國。

例如特朗普就要求所謂「骯髒15國」（the dirty 15）、或更多排名靠前的國家，必須協助美國恢復重工業、造船、生產晶片的能力。整體來說，就是分成兩次收費，先要一筆關稅，再要一筆投資，「而且廠商還必須是美國指定，不是什麼『阿貓阿狗』都能來投資美國。」

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日表示，他可能會宣佈對中國進一步徵收額外關稅。(Reuters)

張登及再指出，關稅戰還附加具有地緣政治、經濟安全意義的條款，例如對美國有利的供應鏈安排，例如要求各國抵制參加「中國+1」、「洗產地」、與中國大陸企業有掛鉤的海外企業。

張登及舉例，越南曾經喊出與美國互相0關稅，「這都不行，因為特朗普認為越南有很多中越合資、從中國大陸移出、甚至從台灣移出到越南的企業，這些他都要苛責追究」，而且越南讓步後，特朗普還是要課高關稅、繼續壓迫，目的就是要求各國減少與中國的合作，尤其是經濟上的合作。

張登及再以泰國為例，表示特朗普曾經要求泰國同意，讓美國在當地多設立一個海軍基地，「因為中國在柬埔寨也有港口設施，雖說中方否認這個設施會在未來成為海外軍事基地，並主張這是普通提供兩軍便利的設施，但美方不這麼認為，而是覺得這可能在未來成為暹羅灣附近的蘇比克基地（U.S. Naval Base Subic Bay）。」所以美國對泰國的附加條件，就是再加一個海軍基地，但這點泰國沒有馬上答應。

因此論及關稅戰的目標，張登及表示特朗普其實有很多目標，許多國家也在這段「擠檸檬」、「切香腸」的過程中，不斷進行小規模讓步。「其實這一方面也是給特朗普面子，因為如果特朗普一直撐著高關稅、完全不動，但各方又抵死不從，都學中國、巴西、印度，我覺得特朗普會很難下台階。」

張登及表示，特朗普或許也認為，如果各國願意對非關稅、與關稅不直接相關的項目讓步，自己就可以說是達成了「big deal」、是一場勝利。

2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台分享致日本首相石破茂的信件。美國將向所有來自日本的貨品徵收25%的關稅，該關稅稅率將於8月1日生效。（X@TrumpTruthOnX）

「關稅戰2.0」收穫幾分

因此針對這場關稅戰至今收穫幾分，張登及表示分數其實不太容易打。

首先關稅戰的目標是什麼？「首先最簡單的就是收錢、直接收錢，再來就是要他國投資、好的東西搬到美國去」，接著就是要各國加入以美國為主為中心的新世界貿易架構，不要再談WTO、RCEP、TPP、CPTPP、北美自由貿易區、日美自由貿易協定等，「這些東西特朗普基本上置之不理，反正現在談的是最新的。如果舊協議與當前談的矛盾，都是以特朗普的新協議為主。」

因此從這點來看，張登及認為特朗普算是達到許多目標。「但講到收穫幾分，因為特朗普的任期明年就有期中考，但很多國家答應特朗普的，其實都是長期支票。」例如日本石破茂政府承諾特朗普的投資金額，其實整體是日本政府與銀行貸款給企業、讓企業赴美投資的額度，而不是日本政府直接撥款，「因為日本作為民主國家、資本主義國家，其實不能直接拿百姓的錢去投資，所以是以鼓勵民間投資的形式，讓願意赴美投資的企業來申請。」

張登及指出，當然美國後續還是可以追殺，也就是各國政府既然已經承諾，華盛頓就會開始要求各國企業赴美投資，「如果喊沒錢，美國就會讓他們去跟本國政府借錢，因為政府已經答應了這件事，且上限就是某個金額。但這個過程可能要拉扯很久。」

張登及表示，如果特朗普2026年的選舉情況出問題，許多國家或許就不會買帳，也就是假如民主黨在明年的期中選舉後，奪回參議院、眾議院兩院的其中一院，特朗普的共和黨就不能再維持多數，有的國家或許就會開始賴帳。

「因此關稅戰到目前為止，收穫幾分，如果要打一個分數的話，也許75分，還不到80分，但也算是不錯的，對美國民眾是可以交差的。」張登及也笑稱，不過如果有人質疑特朗普執政的數據不夠漂亮、政策也對國內經濟成效不好，特朗普就直接開除對方，例如統計局長。

「但總之在當前這個點上，分數是不錯的，特朗普還是可以招搖過市，如果有人表示國王沒有穿衣服，他可能還會回：那是你眼睛有問題，我把你眼睛挖出來，你這個深層政府。」因此整體收穫幾分，張登及表示，勉強要說，特朗普確實達到一些目的，收穫的分數不錯。

針對美國總統特朗普發出的若繼續購買俄油，印度將面臨額外關稅懲罰的威脅，印度外交部當地時間8月4日發表強硬聲明，批評美國的指責「毫無正當性且不合理」。（印度外交部）

被釣魚的台灣與陰謀論

張登及接著談到台灣，表示雖然當前稅率是20%，「但這明顯是在釣魚」，因為如果想要維持20%這個數據、而不是被加到25%等更高，面對後續還在進行的談判，台灣就要「拿出誠意」。

張登及也提到，台灣政府或許是怕第一波的7月26日「大罷免」成績不理想，因此希望關稅公布時間越晚越好，「畢竟如果中間又殺出一個不利發展，例如要求台灣投資美國，拒絕的話關稅就會從20%上升到25%，這樣8月23日第二波『大罷免』就很難玩了。」

張登及表示，目前台灣政府也面臨各種苛責，被指貿易談判不公開、黑箱作業，畢竟過去民進黨在野反對服貿時，就是批評政府執政的國民黨政府黑箱作業，現在卻說談判過程應該要保密、美台簽有保密條款所以不能公布，「可是現在台灣的損失，或許比當年服貿還要多。」

張登及回顧，過去的服貿談判過程，或許是因為受到在野監督、民眾壓力，所以還是相對公開，究竟會讓台灣損失多少、有利多少，從當年的情況來看，並沒有看到所謂「查甫找無工，查某找無尪」（男人會沒工作、女人會沒丈夫）的情況，也沒有出現大批中國大陸勞工湧入台灣的現象，「反而是現在台灣政府為了『新南向』」招生，讓很多後段、在生死線的學校，用半工半讀的方式，欺騙『新南向』目標國家的學生來台，結果不僅沒有增加台灣的教育質量，還導致台灣的名聲變差。」

張登及指出，因此現在回頭來看，服貿雖然程序受質疑，但帳與過程還是相對公開；現在卻因為對象是美國，美國對台施壓可能比中國更大，所以導致這次關稅談判的過程，很長一段時間都不清楚。

「服貿」協定引爆2014年的「太陽花學運」。（Getty Images）

張登及提到，例如4日就有一篇文章《台灣如何失去特朗普》（How Taiwan Lost Trump），作者是前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton），他提到台灣在美僱請的遊說團隊「押錯寶」，整體立場較傾向共和黨建制派、甚至是拜登（Joe Biden）時代遺留下來的傳統戰略主義者，卻不見得能與「特朗普主義」（Trumpism）對接。

張登及表示，過去有人宣傳，台灣副總統蕭美琴是最懂美國的台灣外交家、也是在美國最有影響力的外交家；現在卻又變調為，台灣找的團隊根本沒有對上特朗普的調。「但嚴格來講，其實各國都有這個問題，因此我認為這種宣稱有『甩鍋』嫌疑，對台灣的談判團隊、蕭美琴可能不太公平。」

張登及回顧，特朗普關稅戰的目標很多，目前為止的收穫可以打個75分。問題是特朗普接下來還有很多「考試」、也根本還沒有畢業，當前關稅戰分數只不過是一次期中考，後面還有期末考，接下來還有二年級、三年級、四年級的各種考試，各種考試結果都會一一揭曉。

例如目前有人宣稱，「特朗普經濟學打敗許多經濟學家」，畢竟許多經濟學家都曾預測，特朗普會遭逢通脹與失業、鮑威爾（Jerome Powell）會被迫降息，結果「特朗普經濟學」再創股市高峰，在投資與就業上都得分，又搶了別國的錢，又無損於國內經濟。「問題是誰又能預料今年年底聖誕節時，新的分數是多少？2026年期中選舉時，成績又會如何？」

張登及表示，關稅戰未來4年還有很多分數要得，不能以一次為準，但第一次也許可以說，有75到80分。目前在與各國的要價進度上，許多國家都屈服、有些國家且戰且走，至於像台灣，則是在許多因素共同作用下，無法抗衡美國，也沒什麼自主性，甚至出現「甩鍋」陰謀論。