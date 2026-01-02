美媒渲染中國威脅論：中國想在2026年「稱霸海上」？

2025年年末，美國國防部又端出「年度冷飯」——「中國軍力報告」，再度炒作所謂「中國軍事威脅論」。進入2026年，美國媒體也不閑着，東拼西湊各類所謂「專家」觀點，甚至腦補了出一篇文章——「中國計畫在2026年稱霸海上」（China’s Plans to Dominate at Sea in 2026）。



當地時間1月1日，美媒《新聞週刊》（Newsweek）的這篇報導寫道，隨着在去年部署了新型軍艦，並在太平洋地區擴大了影響力，作為美國的主要海上競爭對手，中國預計將在新的一年中繼續快速推進海軍現代化建設，並擴大在海上的影響力。

通過列舉艦艇、潛艇和航母數量，包括福建艦、054B型護衛艦、076型兩栖攻擊艦，報導將中國海軍形塑為「全球規模最大海軍」；通過提及中國2025年進行的多次遠海演訓，包括雙航母編隊同時現身西太平洋，報導渲染中國已成為「首屈一指的海上強國」，正越來越適應在遠離本土的海域運作其海軍力量。

在太平洋演訓的中國航母。(微博圖片)

氣氛「烘托」至此，有關「專家」也適時跳出來打配合，甚至刻意提及近期中日兩國之間的「海上對峙」，進而宣稱這是一個「不祥的跡象」，中國海軍可能會在2026年擴大部署範圍，包括增加部署頻率和持續時間，並前往更遠的地區。

對於這篇報導，中國駐美國大使館發言人已作出嚴正回應，中國的軍事發展不針對任何協力廠商，這些發展完全是為了維護國家主權、安全和發展利益。

此外，針對美方發佈所謂「中國軍力報告」，國防部新聞發言人張曉剛大校近日也表示，美國年復一年發佈此類報告，粗暴干涉中國內政，惡意曲解中國國防政策，憑空臆測中國軍力發展，誣衊抹黑中國軍隊正常行動，通篇充斥着對華錯誤認知和地緣政治偏見，渲染所謂「中國軍事威脅」誤導國際社會，我們對此表示強烈不滿、堅決反對。

為何緊盯中國海軍，美媒的理由是…

《新聞週刊》首先提到，按照數量來看，中國已建成世界上規模最大的海軍，擁有370多艘艦艇和潛艇，其中包括三艘航空母艦，這是其打造「世界一流」軍隊努力的一部分。

五角大樓最新一版的「中國軍力報告」，更是炒作渲染稱，「中國旨在取代美國成為世界上最強大的國家」。

報道稱，在過去的一年裏，中國海軍的造船能力和力量投送能力取得顯著進展，包括最先進的航空母艦福建艦正式服役，以及在更廣泛的西太平洋和澳洲周邊進行了兩次引人注目的遠海部署。

然而，在《新聞週刊》眼中，卻挑事般地聲稱，這顯示中國日益具備挑戰美國海軍霸權的能力。這家美媒繼而聲稱，海上力量與龐大的導彈庫，這兩者已成為中國試圖對抗美國在「第一島鏈」軍事存在的關鍵。五角大樓更是宣稱，中國將這一地區視為其戰略重心。

「福建艦」服役令中國海軍實力再上一個階梯。（網上圖片）

此前，中國外交部發言人曾明確回應指出，中國艦隊向來尊重遵守國際法，並根據國際法開展海上活動。國防部新聞發言人同樣也曾強調，中方行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響。

中國海軍劈波斬浪，有「新裝備」加持

在「烘托」出想要呈現的氛圍後，《新聞週刊》又著重炒作了中國海軍的全新艦艇裝備。

報導援引新美國安全中心（CNAS）兼職高級研究員湯姆·舒加特（Tom Shugart）稱，中國正在努力打造航母力量，目標是建設一支旨在實現更高出動架次、更大有效載荷和更可靠作戰能力的航母編隊，新型航母福建艦以及外界認為正在建造的另一艘核動力航母就是證明。

福建艦是一艘配備彈射器的航母，能夠起飛更重的飛機，包括殲-35隱形戰鬥機。舒加特認為，這表明中國航母艦載機聯隊正朝着「更具生存能力、更遠航程」的方向發展。

2025年，中國海軍還服役了首艘新一代隱形護衛艦——054B型護衛艦，並開始對076型兩栖攻擊艦進行海試，該型艦艇具備通過彈射器起飛飛機的能力，可用於從海上向岸上投送力量。

舒加特稱，這一新型護衛艦凸顯了中國對水面艦隊持續推進現代化的努力，其中包括了4個型號、超過40艘的054型護衛艦系列。

中國國旗：圖為2023年10月18日，中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期，中國國旗在人民大會堂飄揚。（Reuters）

與此同時，美國海軍最近也對其備受期待的護衛艦專案進行了重大調整，目標是在2028年首艦下水，以趕上緊張的建造進度，該專案是美國總統特朗普提出的「黃金艦隊」計畫的一部分，該計畫還將包括戰列艦。

舒加特評論稱，076型兩栖攻擊艦是中國海軍艦隊中獨具特色的艦艇之一，它既可以作為登陸作戰的海上平台，也可以用於無人機飛行作業，使得該艦能夠進行空中偵察和目標鎖定。

「這些成就體現了中國持續發展和創新所取得的成果，」常駐澳洲的海軍分析人士亞曆克斯·勒克（Alex Luck）告訴《新聞週刊》，包括新型航母在內的新艦艇服役，顯示出中國海軍對其裝備採購選擇的信心，且相關進展仍在加速。

「076型（兩栖攻擊艦）的快速建造和舾裝，以及這種設計在世界其他地方都不存在的事實，進一步強化了這一點。」他說道。

中國海軍勇闖遠海大洋，這些人慌了

在提到中國海軍去年的幾次遠海演訓時，包括中國雙航母——遼寧艦和山東艦，首次同時現身於西太平洋進行編隊演訓，舒加特形容，中國已成為「在多數衡量標準下的世界首屈一指海上強國」，表明中國正越來越適應在遠離本土的海域運作其海軍力量。

報道稱，美國及其盟友一直對中國日益增長的海軍實力感到擔憂。而這名分析人士聲稱，儘管中國目前仍然缺乏真正的全球持續作戰能力，但這些部署有助於中國積累指揮控制和後勤方面的經驗，同時使中國海軍在過往活動受限的地區實現常態化的軍事存在。

去年11月7日，日本首相高市早苗剛一上任便瘋言瘋語，狂言台海衝突可被視為日本「存亡危機事態」，暗示武力介入的可能性，引發中方強烈不滿。（Reuters）

去年11月7日，日本首相高市早苗剛一上任便瘋言瘋語，狂言台海衝突可被視為日本「存亡危機事態」，暗示武力介入的可能性，引發中方強烈不滿，更導致中日之間的緊張關係急劇升級。隨後的12月，遼寧艦編隊穿航宮古海峽，日方又頻繁「加戲」，宣稱中國戰機在公海用雷達照射日本戰機。

借由這一事件，海軍分析人士勒克宣稱，「最近遼寧艦在日本附近出現的事件似乎是一個不祥的跡象」。

事實上，有關這起事件的是非曲直，中方早已言明。外交部發言人12月7日就表示，中國軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

然而，勒克和舒加特繼續迎合《新聞週刊》的報導意圖炒作稱，中國海軍可能會在2026年擴大部署範圍，包括增加部署頻率和持續時間，並前往更遠的地區。

「跨越國際換日線的遠海任務很可能會成為其中一部分。」當被問及中國是否可能嘗試擴大在「第三島鏈」周邊存在時，勒克這樣回答。不過，他認為，中國海軍的重點仍將放在西太平洋及鄰近的印度洋地區。

美媒蓄意炒作，中方這樣回應

在五角大樓最新的「中國軍力報告」中，有一項引人注意的判斷，即中國的目標是擁有總計九艘航空母艦，這將使其在太平洋地區的航母數量超過美國海軍。目前，美國海軍在該地區部署了六艘航母。

勒克則幫腔稱，中國也在擴大潛艇部隊，以抗衡美國在太平洋地區的潛艇艦隊。「我們有望看到更多跡象表明，093B型核動力攻擊潛艇在服役後實現作戰狀態。」他還稱，外界也在密切關注一款被稱為041型的新型中國潛艇。

九三閱兵，鷹擊-19。（香港01直播截圖）

勒克和舒加特也配合炒作稱，中國海軍在2026年發展的另一個主要目標是持續增強的登陸能力，包括進一步整合登陸艇以及在兩栖演習中使用民用船隻。

舒加特將登陸艇稱之為「模組化橋樑登陸艦」，配備了長長的坡道，使軍用車輛能夠繞過防禦嚴密的灘頭陣地。同時，舒加特也一直在關注中國的軍民兩用海上運輸船隊。

在報道文章的最後，舒加特認為，去年的「九三閱兵」為外界提供了一個有價值的視窗，揭示了中國在水面之下的發展方向，所展示出的偵察監視和佈雷無人潛航器，以及一系列新型反艦巡航導彈和高超音速系統，都表明中國正日益重視水下作戰、海上拒止能力與遠程打擊一體化融合。

勒克則極為關注中國的第四艘航母究竟何時揭開面紗，並認為2026年便是這一專案進入關鍵階段的一年。此外，他也對中國護衛艦和兩栖艦艇建造的下一步進展充滿好奇，包括是否會出現第二艘076型兩栖攻擊艦。

《新聞週刊》稱，隨着美國加大造船力度，並向前沿部署兵力以維持其在太平洋地區的軍事存在，中國是否會進一步增強其海上力量，包括建造新型艦艇，這些都還有待觀察。

值得注意的是，報導中提到，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇已回應了《新聞週刊》的這篇報導，他表示，中國的軍事發展不針對任何協力廠商，這些發展完全是為了維護國家主權、安全和發展利益。

他還表示，中國航母的未來發展計畫將根據國防需要進行全面考慮，必須強調的是，中國的社會主義國家性質，走和平發展道路的戰略抉擇，獨立自主的和平外交政策，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策。

本文獲《觀察者網》授權刊載

