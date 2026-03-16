伊朗：波斯灣國家成美國利益犧牲品　與德黑蘭關係需「認真審視」

伊朗指波斯灣國家已經成為美國利益的犧牲品。



新華社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）3月15日在社交媒體發文說，過去幾年，伊朗多次警告波斯灣國家領導人，美國不會為他們提供安全，必要時會為自身利益犧牲他們。如今，波斯灣國家已成為美國野心的犧牲品。唯一出路就是回教國家團結起來，將美國人驅逐出中東地區。

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據伊朗和歐洲媒體報道，伊朗駐沙特阿拉伯大使伊納亞提（Alireza Enayati）接受媒體採訪時說，伊朗與波斯灣國家的關係需要「認真審視」，限制域外強權。

他指伊朗與波斯灣國家是鄰居，彼此不可或缺，需要「認真審視」雙邊關係。

他說，「過去50年，本地區目睹了排他性路徑和對域外強權過度依賴的後果」，伊朗、伊拉克、海灣阿拉伯國家合作委員會六個成員國需要深化關係。

伊納亞提同時指出，沙特塔努拉角（Ras Tanura）煉油廠和謝巴（Shaybah）油田遭遇的襲擊與伊朗無關，伊朗將繼續與沙特外交部保持聯繫。

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同日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受英國《金融時報》訪問時警告，如果北約盟友不協助開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），北約將面臨「非常糟糕」的未來。這無疑是特朗普不加掩飾地明確要求歐洲國家加入美國在伊朗的戰爭行動。

特朗普說：「霍爾木茲海峽的受益者理應幫助確保這條海峽不會發生任何不好的事情。」他說：「如果我們沒有得到任何回應，或回應是負面的，我認為這對北約的未來將非常不利。」

特朗普還說，他希望中國能在他和中國國家主席習近平舉行峰會前，協助開放霍爾木茲海峽：「我認為中國也應該助力，因為中國90%的石油都來自霍爾木茲海峽。」

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

此前一天，特朗普呼籲中國、法國、日本、韓國、英國共同努力打通這條全球五分之一石油運輸要道的「咽喉」。

特朗普向《金融時報》披露，他可能會推遲3月晚些時候與中國國家主席習近平的峰會，因為他正在敦促北京協助開放霍爾木茲海峽這條關鍵航道。他說：「我們希望在那之前就確定一切。兩周時間太長了。」

白宮日前說，特朗普定3月31日至4月2日訪問中國。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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