特朗普訪華不只談議題？背後的「中美關係定義權」爭奪戰才是關鍵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這是中美元首繼去年10月釜山會晤後再次面對面交流，也是美國總統時隔9年再次訪華。外界普遍關注，此訪是否會在貿易、稀土、伊朗、台灣問題、人工智能等議題上帶來某些具體成果。但如果只把目光停留在會談成果清單上，恐怕仍不足以把握這次訪問真正的分量。



文：洪農（中美研究中心執行主任，北京對話特約專家）

這次訪問的重要性，不僅在於雙方會談什麼，更在於雙方希望外界如何理解這場會面。換句話說，這既是一次圍繞具體議題展開的高層外交接觸，也是一場關於中美關係下一階段應當如何被界定的「定義權」競爭。

2025年10月30日，美國總統特朗普在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤並握手。（Reuters）

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在華盛頓看來，此次會面首先需要體現「務實成果」。特朗普一向重視可見、可展示的談判收穫。對美方而言，如果能夠在採購、投資、貿易執行乃至部分地緣議題上取得一些看得見的進展，就足以向國內證明，對華接觸仍然能夠服務美國現實利益。從這個角度看，美方更傾向於把此次訪華講述為一次交易型、結果導向型的外交安排。

但在北京看來，此次訪問的意義顯然不止於此。中方更看重的是，元首外交能否為當前複雜敏感的中美關係提供必要的戰略引領，能否在競爭、分歧和風險交織的背景下，為雙邊關係恢復最低限度的穩定性和可預期性。與單純強調一時一事的成果相比，中方顯然更在意這次會晤是否有助於為兩國關係重新確立基本邊界、溝通機制和相處原則。

也正因為如此，這次訪華的看點並不只是「談成什麼」，還包括「如何被表述」。如果美方更強調採購、協議和交換，北京則更可能強調平等、尊重、管控分歧與穩定大局。前者着眼於短期可展示的政策收益，後者着眼於長期關係秩序的重建。這不是簡單的措辭差異，而是兩國對這場峰會性質與目的的不同理解。

這種差異，本身就說明今天的中美關係已不同於過去。與2017年特朗普首次訪華時相比，當前中美之間的競爭更深，互信更弱，議題也更廣泛。經貿摩擦早已不再是雙邊關係的全部內容，科技安全、供應鏈韌性、台海局勢、中東局勢、人工智能治理乃至國際秩序演變，都在不同程度上嵌入到這段關係之中。也就是說，中美今天面對的，已經不是某個單點分歧，而是一段同時具有戰略競爭和深度相互依存特徵的複雜關係。

2017年11月9日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在北京人民大會堂的國宴現場。（GettyImages）

正因如此，這次訪問即便出現某些積極成果，也不宜被過度解讀。無論是擴大采購，還是在個別議題上形成執行安排，都有助於緩和短期緊張，但未必足以改變中美關係的基本結構。過去幾年反覆證明，中美之間最棘手的問題，並不能靠一份採購清單或一次交易性妥協得到根本解決。涉及發展權利、安全關切、科技競爭和核心利益的問題，仍然需要更穩定的政治判斷和更長期的戰略管控。

台灣問題尤其如此。對中國而言，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題之一。對美方而言，如何在這一問題上處理政策信號，也將直接影響周邊地區對美國承諾、峰會結果以及雙邊關係走向的判斷。也正因此，這次會面的一項關鍵考驗，不只是雙方是否談到台灣，更在於會後釋放出的政治信號是否會引發新的誤判。對當前的亞太局勢來說，很多時候，表述本身就是政策效果的一部分。

伊朗和中東局勢則提供了另一個觀察角度。美國希望中國在一些全球和地區問題上發揮作用，但中國不會接受被動配合美國危機管理的角色安排。中國願意在推動政治解決、維護地區穩定、保障國際公共產品供給方面發揮建設性作用，但這種作用必須建立在相互尊重和政策協調基礎上，而不是服務於任何一方的單邊戰略需要。由此也可以看出，這次會晤並不僅僅是在討論幾個熱點議題，更是在試探雙方如何理解彼此在國際體系中的位置。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月12日表示，他認為自己不需要中國的幫助就能結束與伊朗的戰爭。(Reuters)

從更大層面看，特朗普此訪最現實的意義，恐怕不是讓中美關係出現戲劇性轉折，而是看雙方能否為競爭設定邊界，為關係恢復某種最低限度的秩序。今天的中美不大可能迅速重建充分互信，更不可能回到過去那種相對順暢的接觸時代，但這並不意味着雙方只能任由關係滑向失控。真正值得關注的是，兩國能否在承認競爭長期存在的前提下，建立一些基本的護欄、規則和溝通渠道。

如果說過去一段時間中美關係的問題在於，雙方既競爭又缺乏足夠穩定的框架，那麼此次訪問的價值，或許恰恰在於為這種框架重新提供政治背書。它未必意味着分歧收窄，也未必意味着戰略競爭減弱，但有可能幫助雙方重新確認：

即便不能解決所有問題，也仍然有必要避免誤判、控制風險，併為必要合作保留空間。



因此，衡量特朗普此次訪華是否成功，不能只看會後公布了多少協議、採購或合作項目，也要看雙方是否在更深層意義上對這段關係形成了更清晰的表述。誰來定義這次峰會的意義，誰來界定下一階段中美關係的性質，某種程度上同樣重要。因為對於今天的中美關係來說，敘事從來不只是敘事本身，它往往也在塑造政策預期、地區判斷和國際市場信號。

歸根結底，特朗普此訪不是中美關係的簡單「重啟」，也未必意味着戰略競爭顯著緩和。它更像是一次關於規則、邊界和定義權的集中展示。雙方在會場內談的是議題，在會場外爭奪的，則是對這段關係下一階段應當如何理解的主導權。這也正是為什麼，這次訪問值得被認真觀察。它不僅關乎中美談成什麼，也關乎中美將如何被世界重新理解。

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