特朗普訪華不只談議題？背後的「中美關係定義權」爭奪戰才是關鍵
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這是中美元首繼去年10月釜山會晤後再次面對面交流，也是美國總統時隔9年再次訪華。外界普遍關注，此訪是否會在貿易、稀土、伊朗、台灣問題、人工智能等議題上帶來某些具體成果。但如果只把目光停留在會談成果清單上，恐怕仍不足以把握這次訪問真正的分量。
文：洪農（中美研究中心執行主任，北京對話特約專家）
這次訪問的重要性，不僅在於雙方會談什麼，更在於雙方希望外界如何理解這場會面。換句話說，這既是一次圍繞具體議題展開的高層外交接觸，也是一場關於中美關係下一階段應當如何被界定的「定義權」競爭。
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在華盛頓看來，此次會面首先需要體現「務實成果」。特朗普一向重視可見、可展示的談判收穫。對美方而言，如果能夠在採購、投資、貿易執行乃至部分地緣議題上取得一些看得見的進展，就足以向國內證明，對華接觸仍然能夠服務美國現實利益。從這個角度看，美方更傾向於把此次訪華講述為一次交易型、結果導向型的外交安排。
但在北京看來，此次訪問的意義顯然不止於此。中方更看重的是，元首外交能否為當前複雜敏感的中美關係提供必要的戰略引領，能否在競爭、分歧和風險交織的背景下，為雙邊關係恢復最低限度的穩定性和可預期性。與單純強調一時一事的成果相比，中方顯然更在意這次會晤是否有助於為兩國關係重新確立基本邊界、溝通機制和相處原則。
也正因為如此，這次訪華的看點並不只是「談成什麼」，還包括「如何被表述」。如果美方更強調採購、協議和交換，北京則更可能強調平等、尊重、管控分歧與穩定大局。前者着眼於短期可展示的政策收益，後者着眼於長期關係秩序的重建。這不是簡單的措辭差異，而是兩國對這場峰會性質與目的的不同理解。
這種差異，本身就說明今天的中美關係已不同於過去。與2017年特朗普首次訪華時相比，當前中美之間的競爭更深，互信更弱，議題也更廣泛。經貿摩擦早已不再是雙邊關係的全部內容，科技安全、供應鏈韌性、台海局勢、中東局勢、人工智能治理乃至國際秩序演變，都在不同程度上嵌入到這段關係之中。也就是說，中美今天面對的，已經不是某個單點分歧，而是一段同時具有戰略競爭和深度相互依存特徵的複雜關係。
正因如此，這次訪問即便出現某些積極成果，也不宜被過度解讀。無論是擴大采購，還是在個別議題上形成執行安排，都有助於緩和短期緊張，但未必足以改變中美關係的基本結構。過去幾年反覆證明，中美之間最棘手的問題，並不能靠一份採購清單或一次交易性妥協得到根本解決。涉及發展權利、安全關切、科技競爭和核心利益的問題，仍然需要更穩定的政治判斷和更長期的戰略管控。
台灣問題尤其如此。對中國而言，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題之一。對美方而言，如何在這一問題上處理政策信號，也將直接影響周邊地區對美國承諾、峰會結果以及雙邊關係走向的判斷。也正因此，這次會面的一項關鍵考驗，不只是雙方是否談到台灣，更在於會後釋放出的政治信號是否會引發新的誤判。對當前的亞太局勢來說，很多時候，表述本身就是政策效果的一部分。
伊朗和中東局勢則提供了另一個觀察角度。美國希望中國在一些全球和地區問題上發揮作用，但中國不會接受被動配合美國危機管理的角色安排。中國願意在推動政治解決、維護地區穩定、保障國際公共產品供給方面發揮建設性作用，但這種作用必須建立在相互尊重和政策協調基礎上，而不是服務於任何一方的單邊戰略需要。由此也可以看出，這次會晤並不僅僅是在討論幾個熱點議題，更是在試探雙方如何理解彼此在國際體系中的位置。
從更大層面看，特朗普此訪最現實的意義，恐怕不是讓中美關係出現戲劇性轉折，而是看雙方能否為競爭設定邊界，為關係恢復某種最低限度的秩序。今天的中美不大可能迅速重建充分互信，更不可能回到過去那種相對順暢的接觸時代，但這並不意味着雙方只能任由關係滑向失控。真正值得關注的是，兩國能否在承認競爭長期存在的前提下，建立一些基本的護欄、規則和溝通渠道。
如果說過去一段時間中美關係的問題在於，雙方既競爭又缺乏足夠穩定的框架，那麼此次訪問的價值，或許恰恰在於為這種框架重新提供政治背書。它未必意味着分歧收窄，也未必意味着戰略競爭減弱，但有可能幫助雙方重新確認：
即便不能解決所有問題，也仍然有必要避免誤判、控制風險，併為必要合作保留空間。
因此，衡量特朗普此次訪華是否成功，不能只看會後公布了多少協議、採購或合作項目，也要看雙方是否在更深層意義上對這段關係形成了更清晰的表述。誰來定義這次峰會的意義，誰來界定下一階段中美關係的性質，某種程度上同樣重要。因為對於今天的中美關係來說，敘事從來不只是敘事本身，它往往也在塑造政策預期、地區判斷和國際市場信號。
歸根結底，特朗普此訪不是中美關係的簡單「重啟」，也未必意味着戰略競爭顯著緩和。它更像是一次關於規則、邊界和定義權的集中展示。雙方在會場內談的是議題，在會場外爭奪的，則是對這段關係下一階段應當如何理解的主導權。這也正是為什麼，這次訪問值得被認真觀察。它不僅關乎中美談成什麼，也關乎中美將如何被世界重新理解。
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