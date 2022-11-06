成王敗寇　特朗普押寶中期選舉

撰文：聯合早報
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美國11月舉行中期選舉，前總統特朗普不是候選人，卻比任何一個候選人都勤於拉票。美國輿論稱，特朗普把自己的政治前途押在這次中期選舉上，讓自己和共和黨的政治前途懸於一線。

撰文：《聯合早報》國際新聞組副主任吳漢鈞

特朗普在共和黨初選表態支持240名候選人，幾乎每周都為他們站台拉票，當中92％在初選中脱穎而出，但在11月8日的中期選舉中能否打敗民主黨對手仍不明朗。

無黨派智庫布魯金斯學會高級研究員胡達克（John Hudak）發表評論文章說，特朗普在中期選舉按照自己的形象重塑共和黨，可能使他「要麼成為一匹陪跑馬，要麼成為未來幾年政黨政治的主導力量」。

位於佛州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫球場外，寫着祝聖誕快樂的海報。（AP）

共和黨有至少 345「小特朗普」

根據布魯金斯學會美國選舉政治研究員卡馬克（Elaine Kamarck）的統計，共和黨初選至少345候選人表態支持所謂的「特朗普大謊言」，即2020年總統選舉結果被民主黨人盜走。

換句話說，他們是共和黨內的「小特朗普」。這些「小特朗普」分別競選三大類職務：一、州長、州務卿和總檢察長；二、國會議員；三、州議會議員。

州長、州務卿和總檢察長對州未來的選舉方式有很大話語權。國會議員對選舉管理幾乎沒有說話權，因為這傳統上是州政府的職能，但國會議員在接受總統選舉人票方面發揮重要作用。州議會議員的作用是州立法，即未來的州選舉法律會否按照「小特朗普們」所要的方向改革。

一片看懂｜「小特朗普」都有誰？

卡馬克指出，2020年總統選舉，拜登除了沒有拿下佛羅里達州，在其他關鍵搖擺州包括亞利桑那、佐治亞、密歇根、賓夕凡尼亞和威斯康星取得勝利，但多數票都很薄弱。2024年總統選舉，特朗普或共和黨其他總統候選人必須拿下這些州，才有望入主白宮。

卡馬克認為，特朗普通過為「小特朗普們」背書，儘可能在這些關鍵搖擺州安插他們，以期贏得上述第一和第三類職務，將來可以掌控選舉程序，利好特朗普或共和黨其他總統候選人。

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2022年9月20日，一些示威者在佛州多拉爾（Doral）舉行集會、譴責州長移民政策，德桑蒂斯的臉上被「不要攻擊我們的民主」的字樣覆蓋。（AP）

學者：女選民對特朗普失望

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員洪友任接受《聯合早報》訪問時說，特朗普在黨內初選階段非常有影響力，所支持的200多名候選人，有超過九成贏得初選。

他說：「特朗普組織大規模競選集會，深受他在共和黨內的『讓美國再次偉大』（Make America Great Again，簡稱MAGA）支持者歡迎。對共和黨來說，特朗普為共和黨基層重新注入活力；從不利的一面來看，他是一道障礙，因為共和黨正嘗試爭取無黨派或傾向無黨派選民的支持，尤其是女性選民，她們對特朗普感到失望。」

美國喬治敦大學歷史系教授、《贏得勝利所需：民主黨歷史》作者卡津（Michael Kazin）受訪時說，在州層面的共和黨初選中，特朗普的支持幫助某些共和黨人贏得出賽機會，但不是每個出線的候選人都領先民主黨對手。「在一些激烈的選區，搖擺選民對候選人的看法將決定勝負。」

據美國主流媒體報道，特朗普支持的一些共和黨候選人，在黨內屬於非主流，他們的支持率落後民主黨對手。共和黨高層認為，遭非主流候選人打敗的主流候選人，更有望在中期選舉獲勝。如今，這些非主流候選人可能導致共和黨丟失到嘴的肥肉——在原本有望輕易翻盤的選戰中輸給民主黨。

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洪友任說，按目前形勢，共和黨可能失去掌握參議院控制權的翻盤機會。「如果中期選舉結果真的如此，共和黨內部肯定會有責難之聲，認為特朗普支持的候選人導致共和黨未能贏得參議院控制權。」

目前，民主共和兩黨在參議院會勢均力敵，民主黨籍副總統賀錦麗成了任何法案通過與否的關鍵一票。

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專家：特朗普官司醜聞不影響選情

儘管特朗普被法律案件和醜聞纏身，但卡津認為，這些案件和醜聞不會影響中期選舉的選情。

卡津說，忠於特朗普的共和黨人認為，特朗普受到民主黨籍官員的不平滋擾；民主黨人則一直以來認為特朗普是違法者，所有這些消息不會讓他們感到驚訝。「而且，由於特朗普不再是總統，大多數搖擺選民更關心其他問題，如通貨膨脹、墮胎權、犯罪問題等。」

特朗普當前面對的法律案件包括紐約檢察官對他的起訴、去年國會山騷亂事件調查，以及聯邦調查局對他卸任後將高度機密文件帶回海湖莊園的調查等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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