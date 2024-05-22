內地客4290萬蝕沽天鑄四房豪宅　貶值兩成、實蝕超過1250萬

何文田新晉豪宅再爆二手蝕讓個案。區內入伙約9年的屋苑天鑄，一伙由內地客持有的四房戶以約4,290萬元沽出，持貨約8年，實蝕逾1,250萬元離場。



市場消息指出，天鑄2期5座低層C室，實用面積1,722平方呎，四房間隔，新近以約4,290萬元沽出，成交呎價約24,913元。

2016年買入價約5279萬

據了解，原業主為內地客，早於2016年4月以5,279.29萬元買入上述單位，是次沽貨帳面貶值989.29萬元，蝕幅高達約18.7%。若計及買入時所繳付的稅款約224萬元，以及賣出時的佣金支出約43萬元，合共實蝕超過1,250萬元。

何文田豪宅天鑄。（網上圖片）

天鑄屢現蝕讓 今年最勁蝕41%

事實上，天鑄近年不時錄得蝕讓個案，如今年1月份該屋苑一伙1期7座中層C室四房戶，實用面積1,581平方呎，淪為銀主盤，以3,900萬元沽出，呎價為24,668元。據悉，原業主於2017年以6,616.2萬元購入上述單位，是次轉手單位7年貶值2,716.2萬元或41%。

此外，今年4月份，該屋苑1座高層D室，實用面積894平方呎，則以2,070萬元沽出，呎價23,154元，貶值約30%。資料顯示，天鑄今年已錄得5宗帳面蝕讓個案。