會德豐上半年新盤沽1188伙、吸金130億元　預告下半年推逾1300伙

會德豐地產於今日（11日）舉辦2024上半年度代理頒獎典禮，發展商表示集團於上半年度的總銷售量約1,188伙單位，連同車位合共獲得約130億元收益，較去年同期增加2成。同時預告下半年將推出5至6個新盤項目，涉及單位逾1,300伙。



會德豐黃光耀：上半年新盤沽1188伙 吸金130億元

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團上半年的新盤銷售量約1,188伙，合共收益達130億元，較去年同期上升2成。當中最高銷量的為日出康城Seasons系列，至今累沽773伙，套現約48.7億元，亦暫時成為本年最高銷量的新盤。

至於，旗下Mount Nicholson年初售出第三期分層單位，售價近6億元，呎價逾13.1萬元，為2024年一手住宅呎價新高。

會德豐地產主席梁志堅（左九）、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右七）

KOKO ROSSO及KOKO MARE將現樓推售

另外，KOKO HILLS 第三期KOKO ROSSO及KOKO MARE目前售出555伙單位，項目已於上月底取得滿意紙，之後將以現樓形式銷售。

預告下半年推5至6個新盤 涉逾1300伙

黃光耀亦預告將於將於下半年推出多個新盤項目，合共提供逾1,300伙單位。項目包括日出康城12B期2B座、灣仔春園街、啟德跑道區承豐道19號項目、黃竹坑港島南岸第六期及太子道西233號。