黃金海灣·意嵐加推80伙　折實均價10,686元　預告周末首輪開售

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐今日（15日）加推第2張價單涉及80伙，折實平均呎價10,686元，入場費189.7萬元起。發展商表示並於日內上載銷售安排，預告於周末開售。



加推80伙 入場費189.7萬起

第2張價單涉及80伙，項目折實呎價由9,200至11,905元，折實售價由189.7萬元至703.6萬元。入場單位為第5B座10樓H室，實用面積204平方呎，屬開放式間隔，折實價189.7萬元，呎價,9,299元。

參考首張價單提供139伙，折實平均呎價為9,988元，即第2張價單折實平均呎價較首張貴約7%。

左起：旭日李炳餘、旭日辜錦波

暫超額認購逾17倍

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，是次加推項目共有43伙屬開放式單位，32伙屬兩房單位，5伙屬三房單位，其中大部分2至3房單位都包含海景。

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，截至周末共累收逾4,000票，以兩張價單219伙計算，錄得超額認購逾17倍。他表示，其市場反應熱烈，項目展銷廳共錄得3,000人次參觀。

意嵐由兩座住宅大樓組成、提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。