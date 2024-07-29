元朗瑧頤一房戶355萬沽 5年貶逾三成 呎價1.7萬即變1.1萬
撰文：陳惠娜
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本港樓市前景未見好轉，新界細價半新樓又錄勁蝕個案。近日有業主為換新樓，劈價勁蝕逾3成沽出元朗瑧頤一伙高層單位。據知，原業主持貨5年，是次轉手帳面虧蝕162.1萬元，單位呎價由1.7萬元變1.1萬元。
中原地產營業經理王勤學表示，是次成交單位為元朗瑧頤高層A3室，屬一房間隔，實用面積303平方呎。原業主最初以「蝕讓價」380萬元叫價放盤，兩個月無獲承接，最終減價6.5%或355萬元沽出，呎價11,716元。
2019年買入價517.1萬、呎價1.7萬
據悉，原業主於2019年6月以517.1萬元購入單位，當時呎價高達約17,066元。是次沽貨持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓162.1萬元，單位期內貶值31%。
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