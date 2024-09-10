中國評級機構創辦人毛振華6000萬買中半山豪宅　上手6年帳輸八球

豪宅市場交投活躍，當中不乏內地客入市。中誠信集團創始人兼董事長毛振華，新近擲6,000萬元買入中半山御花園一伙逾2,000平方呎豪宅，呎價近2.9萬元。至於，上手業主持貨6年轉手，單位貶值逾一成。



中誠信集團創始人兼董事長6000萬入市

據資料指，是次成交為中半山堅尼地道御花園2座低層單位，實用面積2,072平方呎，屬四房間隔，於8月以6,000萬元連一個車位沽出，呎價28,958元。

至於，新買家為毛振華（MAO ZHENHUA），英文名為普通話拼音，與中誠信集團創始人兼董事長、中誠信國際首席經濟學家、香港大學經管學院教授毛振華同名，料為同一人。

中誠信集團創始人兼董事長毛振華。

上手持貨6年 單位貶值逾一成

中誠信集團業務佈局涵蓋非資本市場信用評級等、大健康、社會信用大數據等領域，具體業務包括信用評等、健保管理、醫療服務認證、會議會展及培訓、社會信用體系建設。

至於，原業主2018年3月以6,800萬元買入上述單位，持貨至今6年多，是次轉手帳面蝕讓800萬元，單位期內貶值逾11%。

中誠信集團業務佈局涵蓋非資本市場信用評等、大健康、社會信用大數據等領域。

影帝任達華、前財政司梁錦松長女亦有份入市

而事實上，御花園過往亦吸引不少名人入市，當中有演藝界「樓王」之稱的影帝任達華亦於2021年以首置名義斥資3,740萬元購買上址一伙1,094平方呎單位。

另外，曾任財政司司長、現為南豐集團主席的梁錦松，其長女梁司渝亦於2021年首置名義擲8,580萬元上址一伙2,072平方呎單位。