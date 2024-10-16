施政報告2024｜長實趙國雄：房策證政府大力撐樓市　下周一加價3%

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



新措施有助投資者重新投入地產市場

有樓神之稱的長實執行董事趙國雄表示，新一份施政報告當中提及放寬住宅物業的按揭貸款條件，以及「新資本投資者入境計劃」 反映政府對樓市的大力支持，認為新措施有助提升香港經濟活力，更有助投資者重新投入地產市場。而容許買樓投資移民的投資總額上限為1,000萬元亦屬合適安排。

長實執行董事趙國雄。（黃祐樺攝）

名日九肚山、#LYOS、飛揚貨尾下周一加價3%

另外，長實（1113）同日亦宣布集團旗下沙田名日九肚山、洪水橋#LYOS、屯門飛揚，合共121伙價單單位由下周一起加價3%。趙國雄表示，今次貨尾單位加幅3%其實很少，買入單位再分25年供款，其影響不大。加上目前庫存量多，認為市民「有得揀先係老闆」。

他又表示，今次加價是建基於目前市場氣氛好轉，坦言「開發商都係睇成本，其實呢個價位都係無錢賺，雖然唔敢講（樓市）會唔會再跌，但（樓市再跌）最多就唔做嫁啫。」不過，目前兩大龍頭地產發展商加價，亦反映睇好後市。

料年內餘下日子樓價穩步上揚5%

至於後市方面，他又指，集團會利用政府良好政策，再思考新方法搞活香港房地產市場，預期未來樓價穩步上揚，年內餘下日子料有5%升幅。

長江實業執行董事趙國雄（右三）。（黃祐樺攝）

BLUE COAST II日後加價幅度料3至5%

長實營業部首席經理郭子威表示，黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II將於本周五截票，預告日後加價幅度會較大，約有3至5%加幅。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，屯門飛揚1期入伙後累沽33伙，總計累沽出348伙，至於飛揚2期亦最快過年前可入伙。

名日九肚山四房上周1940萬沽、較預期高5%

長實營業經理詹勳榮表示，名日九肚山，上周以招標沽一伙1,200平方呎的四房單位，造價約1,940萬元，較心目中理想價高出5%。長實高級營業經理梁焯鏗表示，#LYOS近日睇樓數量有上升，新近亦以1,550萬元沽出花園複式戶。