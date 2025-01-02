發展商劈價!協成行筲箕灣傲華劈30%　開放式折實335萬、呎價1.5萬

由協成行發展、位於筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA今日（1月2日）公佈首張價單的更新內容，涉及50伙，開放式戶入場費335.1萬元，入場呎價15,232元，較2023年6月首張價單入場單位478.8萬劈價30%。新一輪銷售預計於短期內進行。



傲華入場單位為5樓C室，屬開放式單位，扣除最高樓價9%優惠後，折實售價335.1萬元，呎價15,232元。協成行發展副董事總經理方添輝表示，更新價單涵蓋50伙，戶型涵蓋32伙開放式、14伙一房，以及4伙兩房，實用面積220 至456平方呎不等。

當中30伙以優惠價推出，扣除最高折扣優惠 9%，折實售335.1萬元至1138.8萬元，折實呎價由15,232元至24,974元。

協成行發展副董事總經理方添輝、協成行發展物業銷售主管張詩敏。（黃祐樺攝）

現樓示範單位錄逾千人參觀

方添輝表示，項目以現樓形式發售，對自用或收租人士都有吸引力。樓盤自日前開放現樓示範單位後，累錄得逾千人參觀。

協成行：按照當前市況推出優惠、屬市價

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，今次項目更新後的價單屬市價，亦按照當前市況推出優惠，項目亦最快於農曆新年前推售。

協成行發展副董事總經理方添輝、協成行發展物業銷售主管張詩敏。（黃祐樺攝）

翻查資料，傲華早於2023年6月份開價，當時首張價單50伙，折實平均呎價23,042元，開放式戶入場費478.8萬元。當時入場單位為5樓G室，屬開放式單位，實用面積為221平方呎，價單售價526.2萬元，扣除最高樓價9%優惠後，折實售價478.8萬元，呎價21,665元。

2020年強拍8.04億統一業權

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬平方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。

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