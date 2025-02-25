火炭駿景園馬場景三房套 獲區內客1323萬承接 7年慘蝕一成
撰文：李煥好
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近期股市造好，早前累積的樓市購買力亦開始逐步釋放。火炭駿景園一伙三房套，最新以1,323萬元沽出，呎價約13,364元。原業主持貨7年，帳面需蝕一球半離場。
中原地產首席分區營業經理陳韻兒表示，上述成交單位為火炭駿景園8座高層F室，實用面積990平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔，座向東南，享馬場景。
↓↓火炭駿景園8座高層F室↓↓
呎價13,364元 帳面勁蝕一球半
據悉，業主叫價約1,390萬元，近期獲同區家庭客垂青，心儀單位高層開揚，即決定購入單位自住。雙方議價後，以1323萬元沽出，累減67萬元4.8%，呎價約13,364元。
參考屋苑同類型單位，涉及8座高層F室，座數及面積間隔相同，於去年7月初以1,268萬元沽出，呎價13,018元，即該單位最新成交價較同類單位貴約4.3%。
翻查資料，原業主於2018年以1,473萬元購入單位，持貨約7年，現轉手賬面蝕約150萬元離場，單位期內貶值約10.2%。
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