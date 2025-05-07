西沙SIERRA SEA第3輪價單賣128伙　代理：出席率近9成、料1Q清枱

【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA今日（7日）展開第三輪銷售150伙，當中以價單形式發售的128伙，折實平均呎價11,897元。另推22伙特色單位招標發售。



【15:45】現場所見，A3組準買家及代理陸續到場排隊等候入場，現場現排隊人龍。

【15:18】 中原陳永傑：料可順利1Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首2輪開售均即日沽清，是次第三輪銷售繼續延續熱銷氣氛，本公司買家出席率高近9成，以首2輪向隅客為主，相信128伙公開發售單位今日亦可順利1Q清枱，甚至有機會即日推出1B期單位。

本月初樓市開局好，Sierra Sea熱銷，加上近日利好樓市消息相繼湧現，人民銀行宣布減息降準，美國聯儲局今晚有機會恢復減息，相信買家入市信心會明顯轉強，本月一手成交量勢必反彈，本月至今暫已錄得逾450宗成交。Sierra Sea 1B期已上載樓書，相信會接棒推售，加上黃竹坑及啟德大型新盤有機會短期內展開銷售，料本月一手成交可達3,000宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

價單賣128伙 入場費335.07萬起

該批價單形式發售的128伙，戶型涵蓋33伙一房、66伙兩房及29伙三房單位，實用面積由301至702平方呎，折實售價由335.07萬元至914.51萬元，折實呎價由10774至13163元。市值超過7.8億元。

銷售設A、B組兩個時段；當中AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為700方呎以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。