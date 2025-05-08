SIERRA SEA第1B期示位曝光　玻璃幕牆採low-e塗層、強化隔音隔熱

新地（0016）旗下西沙「SIERRA SEA」銷情火熱，第1A（2）期共展開三輪銷售價單單位均成功沽清。項目第1B期亦緊接於今日（8日）公佈首張價單提供160伙，入場費約300萬元，折實呎價9,499元起。今批折實平均呎價10,638元，較對上一期首張價單折實平均呎價為10,398元，上升2.3%。



發展商今日同時向傳媒開放拍攝兩個連裝修示範單位。其中一伙為放第1B期「SIERRA SEA」Bleu Avenue第1座10樓B單位，實用面積為807平方呎，為3房1套房連儲物室及工作間連洗手間（開放式廚房連玻璃門）間隔設計，客廳 / 飯廳呈長方形設計，長約7.87米，寬約2.8米，另包含一個連接客廳的32平方呎露台及一個連接主人浴室之16平方呎工作平台。

單位大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括內置密碼、3D指紋感應及RFID拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，提高私隱度。

↓Bleu Avenue第1座10樓B單位↓

客廳/飯廳及睡房的玻璃幕牆特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能。大門後方透過明窗和全身鏡的配置，提升空間感，亦方便住戶日常出門前檢查衣著打扮。

單位亦配備智慧中心，可配合住戶個人需要自選智能家居產品聯控各種家居設備，如燈制、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電，用家可自組個人化智能生活。主人睡房、睡房1及睡房2設有預設電位，方便住戶自行安裝電動窗簾，輕鬆調節屋內採光及遮光。

另外一伙為Bleu Avenue第2座10樓C單位，實用面積為489平方呎，為2房連儲物室（開放式廚房）間隔設計，客廳 / 飯廳呈長方形設計，長約5.25米，寬約2.45米，包含一個連接客廳/飯廳之27平方呎露台及一個連接浴室之16平方呎工作平台。另採用高樓底設計，層與層之間的高度最高為3.325米，空間感十足，適合小型家庭入住。

單位採用開放式廚房設計，與客廳/飯廳營造餐廚互動空間，廚房佈局工整實用，配備L形白色人造石工作檯面。主人睡房採用偌大玻璃窗設計，提升採光度，住戶能盡享廣角開揚景色。

↓Bleu Avenue第2座10樓C單位↓

入場單位為第3座G2樓J室，實用面積302平方呎，折實售價300.05萬元，呎價9,935元。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理執行董事陳漢麟（右）

最低呎價單位為3座G2樓H室，實用面積444平方呎，屬兩房間隔，呎價9,499元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。