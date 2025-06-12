「港版澀谷」藥房爆煲 加拿芬道地舖叫租30萬 昔日金行月租3球
撰文：黃祐樺 蔡偉南
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近年零售市道下行，商戶生意難做。有「港版澀谷」之稱的尖沙咀加連威老道及加拿芬道交界的十字路口，近日兩旁先後有藥房連環結業遷出，當中包括昔日由大型金行周生生以逾300萬元租用的加拿芬道53號全幢巨舖，近年由藥房承租地舖，不過最新結業遷出，舖位目前以30萬元重新放租。
加拿芬道全幢舖巨昔日月租逾300萬
據市場消息指，資深投資者吳根海持有的尖沙咀加拿芬道53號全幢物業，其地舖租戶藥妝店近期已遷出，並重新以30萬元放租。據了解，該藥妝店在2024年3月以每月30萬元租用。
事實上，該幢物業在高峰期時，全幢由周生生珠寶金行租用，月租高達逾300萬元，不過自7年前遷出後，地舖曾作短租店，及後再租予上述藥妝店。
2016年高峰期曾叫價8.88億放售
據知上述全幢物業樓高4層，面積約5,529平方呎，由資深投資者吳根海等人於2008年5月以2.15億元購入，當時呎價38,886元，亦曾以意向價8.88億元連租約放售，惟一直未能售出。
原由港資美妝保健品連鎖店月租50萬租用
另外對面馬路的於尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號三相連舖，新近重新以45萬元放租，舖位面積約1,640平方呎，平均呎租為274.4元。
據知，該舖位原由港資美妝保健品連鎖店櫻花ZAKURA在2023年6月開始以月租50萬元租用，並用作開設旗艦店，惟該舖最近已遷出。
較高峰期跌租50%
資料顯示，上述舖位再對上一個租客為藥房，由2018年起承租，至2021年租期屆滿，租期屆滿前月租約70餘萬元，而該舖早年曾由THE BODY SHOP租用。
至於該舖位租金高峰期要追溯至2014年，由一所韓國化妝品品牌Nature Republic承租，當時月租約90萬元。按此計算目前叫租45萬元較高峰期時跌50%。
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