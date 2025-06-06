黃竹坑滶晨擬於周末加推、下周首輪價單發售　有準買家擬購5伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，昨日公佈項目首張價單101伙，入場價850.3萬元起，首批折實平均呎價20,932元，平絕港島南岸。發展商今日（6日 ）表示，不排除於本周末加推，及考慮設大手客揀樓組別。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，有準買家有意購入5伙，將積極考慮增加大手組別，同時亦會預留部分單位，供非大手時段買家認購。亦與合作夥伴商討後，最快周末內加推，下周首輪價單發售。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左三）

夥中原推置業按揭優惠吸客

為配合項目銷售，亦夥中原推置業按揭優惠吸客，當中包括置低息H按優惠，全期按息低至H+1.3厘，封頂息率低至P-2厘，按保成數高達9成，年期為30年，並設1%現金回贈；另設樓價無上限9成按揭，樓價不設上限，按揭成數高達9成，全期息率低至P-2厘，年期為30年，並設1%現金回贈。