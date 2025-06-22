孝順女買樓贈父 352萬FULL PAY購海麗花園兩房 業主笑袋兩球走
撰文：李煥好
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近期拆息下調，部分買家加快入市步伐。屯門海麗花園一伙兩房單位最新以352萬元沽出，呎價8,544元，符合市價。原業主早於2010年買入單位，帳面獲利約199.5萬元，升值逾1.3倍。
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，上述成交單位為海麗花園2座中層G室，實用面積412呎，屬兩房兩廳間隔，日前獲區內客垂青。據了解，新買家有意於父親節買樓贈予爸爸，因此正日帶同父親一起視察多個樓盤。
累減13萬即扑槌 原業主帳賺200萬離場
代理透露，買家表示鍾情田景區配套，而且上述單位企理，收樓後即可入住。加上原業主增加議幅，累積減價13萬，因此買家有感樓價符合預算，決定一筆過FULL PAY以352萬元購入上址，作父親節禮物給爸爸自住，呎價8,544元，屬市場價成交。
翻查成交資料，原業主於2010年以約152.5萬購入單位，持貨15年，是次轉手帳面獲利約199.5萬，單位期間升值逾1.3倍。另外，海麗花園年初至今暫錄得3宗二手成交，均為獲利個案，賺幅介乎62至237%。
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